Nelson Cabanillas es la primera baja confirmada de Universitario para la temporada 2025. Luego de ser bicampeón con el conjunto crema, el lateral decide poner punto final a su estadía en Ate y mudarse a Arequipa para jugar por FBC Melgar. El futbolista firma hasta diciembre del 2027 y llegará en reemplazo de Paolo Reyna, quien suena con fuerza en tienda merengue.

Algunos hinchas se preguntan el porqué de la salida de Nelson Cabanillas de Universitario, su casa desde hace muchos años. El propio jugador se encargó de brindar algunos detalles por los que decidió no extender su vínculo con la institución estudiantil.

¿Qué dijo Nelson Cabanillas sobre su salida de Universitario?

En una reciente entrevista para el programa 'En el área', Nelson Cabanillas habló sobre su salida de Universitario de Deportes. El lateral de 24 años reveló que una de las razones por las que dejó la 'U' fue por el tema económico.

"Bueno, sí fueron varios temas. Pero dentro de ellos estaba esa contemplación del salario. Uno quería una mejora, una estabilidad, por ahí querer una estabilidad para la familia y creo que son puntos que por ahí van sumando, y al final no se llegó a un acuerdo", declaró.

¿Cuáles son los números de Nelson Cabanillas con Universitario en el 2024?

En la Liga 1 2024, Nelson Cabanillas disputó 30 partidos con el conjunto dirigido por Fabián Bustos, de los cuales 3 fueron por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En total, el futbolista sumó un total de 2 asistencias y no registró gol alguno.

¿Qué había dicho Cabanillas sobre su futuro en Universitario?

Hace dos semanas, en diálogo con 'L1 radio', se le consultó si Alianza Lima lo pudo fichar para la temporada 2024, pero contestó que eso no era cierto y que iba a definir su futuro: "Es falso que estuve punto de cerrarlo. Obviamente sabiendo que mi contrato acaba este año va a haber interés, no solo de Alianza, sino de varios equipos, pero yo estoy enfocado en la 'U'. (Estoy) esperando a ver qué pasa en estos días y poder definir mi futuro", afirmó aquella vez. Finalmente, arribará a FBC Melgar para el 2025 tras no llegar a un acuerdo de renovación con Universitario.