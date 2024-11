El lateral izquierdo Nelson Cabanillas, bicampeón con la camiseta de la 'U' en el año de su centenario, será el nuevo refuerzo de FBC Melgar, de acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo. "El defensor llega como agente libre después de su paso por Universitario y, una vez superada la revisión médica, firmará hasta diciembre de 2027", se lee en su cuenta de X.

El futbolista firmará hasta diciembre de 2027 con los arequipeños y llegará en reemplazo de Paolo Reyna, quien, curiosamente, arribaría al conjunto merengue para conseguir el tricampeonato en la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2025.

Nelson Cabanillas jugará en Melgar en la temporada 2025. Foto: captura de X/César Luis Merlo

¿Cuáles son los números de Nelson Cabanillas con Universitario en el 2024?

En la Liga 1 2024, Nelson Cabanillas disputó 30 partidos con el conjunto dirigido por Fabián Bustos, de los cuales 3 fueron por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En total, el futbolista sumó un total de 2 asistencias y no registró gol alguno.

¿Qué había dicho Cabanillas sobre su futuro en Universitario?

Hace dos semanas, en diálogo con 'L1 radio', se le consultó si Alianza Lima lo pudo fichar para la temporada 2024, pero contestó que eso no era cierto y que iba a definir su futuro: "Es falso que estuve punto de cerrarlo. Obviamente sabiendo que mi contrato acaba este año va a haber interés, no solo de Alianza, sino de varios equipos, pero yo estoy enfocado en la 'U'. (Estoy) esperando a ver qué pasa en estos días y poder definir mi futuro", afirmó aquella vez. Finalmente, arribará a FBC Melgar para el 2025 tras no llegar a un acuerdo de renovación con Universitario.

Paolo Reyna será jugador de Universitario para el 2025

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Paolo Reyna se vinculará oficialmente con la 'U' desde el primero de diciembre, puesto que aún tiene contrato con el Dominó hasta finales de noviembre.

"Paolo Reyna va a ser jugador de Universitario a partir del 1 de diciembre. A partir de hoy (20 de noviembre) se ha dado la conversación del representante con la 'U' para terminar de concretar el acuerdo, que va a ser firmado el primero de diciembre porque tiene contrato con Melgar hasta fin de mes. El jugador ya decidió jugar por Universitario", dijo en la última edición del programa 'L1 radio'.

Además, el comunicador contó que el otro año llegarían a Ate un total de 5 o 6 refuerzos, lo cual dependerá de cómo quede el cupo de extranjeros.