Joel Raffo viene siendo investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En un principio, el presidente de Sporting Cristal fue encarcelado, pero luego fue liberado mientras continúan las indagaciones. Ante este escenario, el dirigente decidió renunciar a las comisiones que integraba en el máximo ente del fútbol nacional.

"Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, renunció a la Comisión Organizadora de Competiciones de la FPF. A la par, también se retiró del comité de Dirección del Fideicomiso de Derechos TV", publicó RPP en sus redes sociales.

Joel Raffo reveló que su meta es que Cristal vuelva a una final de la Libertadores

En una reciente entrevista con Eddie Fleischman, Joel Raffo señaló que el objetivo de Sporting Cristal a largo plazo es clasificar a la final de la Copa Libertadores.

"Yo no soy presidente, yo no soy miembro de la directiva, soy uno más de 67, soy un voto más. Pero siempre desde el club tratando de mejorar. ¿Si soy hincha de Cristal? La única camiseta que he vestido es la de Sporting Cristal. Sí, soy hincha del club. Si las cosas se hacen como deben de ser y logramos la competitividad, mejoraremos el fútbol peruano y aportaremos a la selección peruana. Además, a largo plazo, como sueño personal es volver a ver a Sporting Cristal en una final de Copa Libertadores", señaló.

Además, se refirió a la decisión que tomaron sobre la continuidad de Martín Távara en el club celeste hace algunos años. "Tomamos las decisiones que tuvimos que tomar en ese momento, con respecto a los temas disciplinarios, sin embargo, el club tiene objetivos integrales sobre todo deportivos que tenemos que cumplir y que no vamos a regalar ni un centímetro a la competencia, cuando efectivamente había la posibilidad de que se vaya a nuestro principal rival, considerando que el comando técnico tenía un informe a favor del jugador", sostuvo.

¿Qué jugadores renovaron con Sporting Cristal?

La primera renovación anunciada de forma oficial por Sporting Cristal es la del mediocampista brasileño Gustavo Cazonatti. 'Cazzo' extendió su vínculo con la institución rimense por tres años más, hasta el 2027.

Además, el pasado jueves 28 de noviembre, los celestes confirmaron la extensión de contrato del joven arquero Diego Enríquez, quien se ha ganado el puesto de titular en el equipo.

Posibles fichajes de Sporting Cristal para el 2025

Hasta el momento, Sporting Cristal no ha anunciado ningún fichaje para la temporada 2025. La idea es mantener la base del plantel de la campaña anterior y sumar algunos jugadores en zonas específicas.

Luis Ramos (Cusco FC).

Carlos López (Los Chankas).

Posibles bajas de Sporting Cristal para el 2025

Irven Ávila

Fernando Pacheco

Nicolás Pasquini.

Tabla acumulada de la Liga 1 2024

Sporting Cristal quedó en el segundo lugar del acumulado de la Liga 1 2024, con 74 unidades. El cuadro celeste quedó a cinco unidades del líder, Universitario de Deportes. El equipo cervecero empezó la temporada con el técnico brasileño Enderson Moreira. Posteriormente, fue reemplazo por el argentino Guillermo Farré.