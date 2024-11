Desde que asumió la presidencia de Sporting Cristal en 2019, muchos hinchas del cuadro bajopontino cuestionan el compromiso de Joel Raffo con el club por una fotografía viralizada en redes sociales en la cual aparece con la camiseta de Universitario. Sin embargo, el presidente celeste, en una entrevista con el periodista Eddie Fleischman, confirmó que es hincha del equipo rimense y, es más, reveló un sueño personal que quiere materializar con los cerveceros.

En mayo de este año, Raffo contó por qué existe la foto en que posa con la casaquilla de la 'U'. “Eso es totalmente mentira, aprovecho este momento para aclararlo. Si ustedes ven la única camiseta que tengo de otro equipo y ven la parte del pecho, sale un auspiciador que es la Copa de la Inka Cup, que nosotros organizamos en el año 2012 como empresa. Los equipos que participaron, ‘U’ y Alianza, en Estados Unidos, me entregaron como organizador la camiseta y en ese momento me la puse”, confesó ante las cámaras de 'Fútbol en América'.

Joel Raffo revela sueño con Cristal

En una charla con el citado comunicador en el programa de YouTube 'Full deporte', el mandamás de la institución celeste aclaró que no es integrante de la cuestionada directiva de la Federación Peruana de Fútbol, cuyo presidente, Agustín Lozano, es investigado por supuestamente liderar la organización criminal Los Galácticos. Asimismo, mencionó su hinchaje por Sporting Cristal y su gran sueño: verlo nuevamente en una final de la Copa Libertadores.

"Yo no soy presidente, yo no soy miembro de la directiva, soy uno más de 67, soy un voto más. Pero siempre desde el club tratando de mejorar. ¿Si soy hincha de Cristal? La única camiseta que he vestido es la de Sporting Cristal. Sí, soy hincha del club. Si las cosas se hacen como deben de ser y logramos la competitividad, mejoraremos el fútbol peruano y aportaremos a la selección peruana. Además, a largo plazo, como sueño personal es volver a ver a Sporting Cristal en una final de Copa Libertadores", detalló.

Sporting Cristal, en 1997, disputó una final en el torneo Conmebol, pero la perdió ante Cruzeiro. Esta campaña es muy recordada por los hinchas celestes porque estuvieron cerca de alcanzar la gloria continental.

Joel Raffo asumió la presidencia de Sporting Cristal en 2019. Foto: GLR

Joel Raffo explicó por qué Martín Távara continúa en Sporting Cristal

En la misma charla, Eddie Fleischman le recordó a Joel Raffo las denuncias y faltas cometidas por Martín Távara a lo largo de su permanencia. "¿Los intereses y valores de Sporting Cristal incluye a un jugador con agresión doméstica, que bebe en épocas de competencia y que dice en un audio que le importa un rábano lo que le digan en Cristal aunque no vaya a entrenar?", preguntó el periodista.

Ante ese cuestionamiento, el presidente del conjunto del Rímac mencionó que, en su momento, tomaron decisiones con relación a los asuntos disciplinarios, pero no rescindieron el contrato con el futbolista porque no querían dejarlo libre para que vaya a algún rival directo.

"Tomamos las decisiones que tuvimos que tomar en ese momento, con respecto a los temas disciplinarios, sin embargo, el club tiene objetivos integrales sobre todo deportivos que tenemos que cumplir y que no vamos a regalar ni un centímetro a la competencia, cuando efectivamente había la posibilidad de que se vaya a nuestro principal rival, considerando que el comando técnico tenía un informe a favor del jugador", apuntó Raffo