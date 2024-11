Lo que se vive dentro de la Federación Peruana de Fútbol a raíz de la falta de pagos de 1190 Sports a los clubes de la Liga 1 es un terremoto. En ese sentido, Enrique Dupuy, exmiembro de la Junta Directiva de la FPF que renunció por no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría de integrantes de no contar con una intervención de una comisión normalizadora de FIFA, reveló pormenores de esta situación que podría llevar al "quiebre inminente del fútbol peruano".

El representante de la Asociación de Futbolistas (Safap) recientemente envió una carta al presidente de la FPF, Agustín Lozano ―investigado por el Ministerio Público por supuestamente liderar la organización criminal Los Galácticos―, para comunicar su renuncia al directorio por considerar que su continuidad "carece de sentido".

Enrique Dupuy revela detalles de la falta de pago de 1190 Sports a los clubes peruanos

El exdirectivo del ente rector del balompié nacional confirmó, en entrevista con Exitosa, lo que había revelado días antes el periodista Mauricio Loret de Mola: la empresa a cargo de los derechos de TV de los equipos peruanos solo pagó a 6 clubes hasta el mes de octubre. Incluso, dio a conocer que esto podría llevar a la "quiebra" al fútbol peruano.

“La empresa proveedora (de los derechos de TV) que es 1190 todavía no ha terminado de pagar a algunos clubes lo de octubre y no sé cómo va a pagar en noviembre, no habiendo fútbol, y ya no quiero pensar ni en diciembre ni en enero. El fondo que alimentaba a esta empresa, que era 777, ya quebró. Hay que tomar medidas rápidas para salvar la quiebra inminente del fútbol peruano”, aseveró.

Por otro lado, Dupuy enfatizó que el actual directorio no tiene legitimidad para seguir funcionando y que debería convocarse a elecciones. “A mi criterio, (la Junta Directiva de la FPF) no tiene ningún tipo de legitimidad para resolver los problemas del fútbol peruano para sentarse con un tercero y decir: 'Me equivoqué, le adjudiqué los derechos a fulano. Ahora quiero hacerlo contigo'. No vamos a ser capaces de resolver eficientemente este problema, entonces yo creo que es el momento en el que el directorio tenía que olvidarse de los apetitos personales por desarrollar su carrera deportiva. Lo más sensato era que el directorio convoque a la FIFA para que intervenga a través de una comisión normalizadora para que esta nombre a un conjunto de notables que haga las veces del directorio, conforme a un tribunal de elecciones, establezca las bases y que luego se convoque a una elección abierta”, añadió.

Enrique Dupuy es el representante de la Asociación de Futbolistas (Safap). Foto: captura de RPP

1190 Sports no tiene ningún tipo de control, según Dupuy

En la misma charla, el exintegrante del directorio de la FPF explicó por qué renunció y se opuso al contrato con 1190, el cual, según sus palabras, no tiene ningún tipo de control en el manejo del dinero.

"Yo me opuse (al contrato con 1190 Sports) porque el ente generador que era 1190, era una empresa que estaba por fuera del fideicomiso y era quien le iba a entregar el dinero a la fiduciaria y la fiduciaria se lo iba a dar a los clubes, pero el problema es que en ese modelo la empresa generadora no tienen ningún tipo de control, si la empresa generadora te dice que gana plata o pierde plata, tú no tienes ni la misma mínima idea porque no tienen ningún tipo de control", añadió Dupuy.