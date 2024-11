En medio de la inminente llegada del entrenador Néstor Gorosito a Alianza Lima, uno de los temas que más expectativa genera entre los hinchas blanquiazules gira en torno a los refuerzos para afrontar la Liga 1 2025 y la Copa Libertadores. En las últimas horas, uno de los nombres que sonó en el conjunto victoriano fue el de Edwin Cardona.

De acuerdo al exfutbolista Diego Rebagliati, en la institución íntima existe un interés por contar el internacional colombiano. “Me tiraron un dato. Hay un jugador que estuvo en Racing con Paolo Guerrero y que jugó en Boca con (Carlos) Zambrano y lo acaba de entrevistar (Jefferson) Farfán: Edwin Cardona. Me mencionaron que Cardona no era una locura y es un enganche de aquellos para Alianza Lima”, expresó en el programa ‘D&T’.

Atlético Nacional responde al supuesto interés de Alianza Lima

Ante la supuesta intención de Alianza Lima por contar con el talentoso volante, el periodista Mauricio Loret de Mola mencionó que, después de consultar con Atlético Nacional, club en el que milita Cardona, esta posibilidad es muy complicada.

"Pregunté en Atlético Nacional. A primera vista me dicen que es casi imposible. Hoy Cardona es el ídolo de Atlético Nacional y viene jugando bien. Es su equipo. Están por ganar la Copa y la Liga. Atlético Nacional puede ganar un doblete en Colombia. Está en su casa, con su gente, en el equipo de su vida. Sacarlo de ahí va a ser complicado", explicó en el programa 'Denganche'.

"He consultado cuánto costaría, cuánto es lo que gana. Es un número alto, pero no es tanto alto. En Perú hay fichas de ese vuelo. Como digo, lo veo muy lejano (...). Lo que me aseguran es que es ídolo de Atlético Nacional y el equipo juega a su ritmo. Sacarlo de ahí va a ser difícil. No creo que por las mismas pretensiones lo saques de Colombia. Tiene que ser algo superior", añadió.

¿En qué equipos ha jugado Edwin Cardona?

La figura cafetera compartió vestuarios con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en su paso por Boca Juniors.