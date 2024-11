El área deportiva de Alianza Lima se está reestructurando con Franco Navarro al cargo. Su primera tarea es asegurar al DT de la próxima temporada, el cual sería Néstor Gorosito. En paralelo, también se trabaja en el tema de fichajes, teniendo en cuenta el reducido presupuesto a comparación con el del 2024. En esa línea, uno de los grandes nombres que sonó en tienda íntima en las últimas semanas es el del colombiano Edwin Cardona, quien juega en el Atlético Nacional del fútbol cafetero.

Una de las situaciones que enfrenta la institución victoriana para el 2025 es la reducción del dinero para realizar contrataciones debido a que, en 2024, no clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que significó 3 millones de dólares menos, además de las multas por el caso de Cristian Díaz y por el apagón en Matute en la final nacional de 2023 ante Universitario.

Fichaje de Edwin Cardona: el factor clave que podría hacer realidad su contratación en Alianza

En el programa 'A presión radio', el periodista Marcello Merizalde soltó detalles del interés del conjunto íntimo en la figura colombiana Edwin Cardona y dio a conocer un factor crucial para que se concrete esta 'bomba' en el fútbol peruano.

“En Alianza Lima buscan un enganche, hay un nombre que interesa: Edwin Cardona. Si en Alianza se da el tema presupuestal y se adecúa a lo que pueda pedir Cardona, van a ir y en serio”, apuntó el comunicador.

De esta manera, si el colombiano decide aceptar las condiciones económicas del elenco blanquiazul, sería uno de los mejores fichajes del balompié nacional en los últimos años.

¿Edwin Cardona sería refuerzo de Alianza Lima para el 2025?

El nombre del enganche cafetero cobró fuerza en Alianza Lima. En ese sentido, Diego Rebagliati, reconocido comentarista deportivo, afirmó que la llegada de Cardona sería crucial para el planteamiento de Néstor Gorosito.

“Me tiraron un dato. Hay un jugador que estuvo en Racing con Paolo Guerrero y que jugó en Boca con (Carlos) Zambrano y lo acaba de entrevistar (Jefferson) Farfán: Edwin Cardona. Me mencionaron que Cardona no era una locura y es un enganche de aquellos para Alianza Lima”, expresó el exjugador de Sporting Cristal en ‘D&T’, programa que conduce junto a Talía Azcárate.

“Hay que ver que funcione, que esté bien. Cercano a Farfán, ha jugado con Paolo Guerrero y con Zambrano, tiene todo para poder llegar. Además, me mencionaron eso como argumento. Y viene de jugar en Atlético Nacional, sería un lujo”, añadió.

¿En qué equipos ha jugado Edwin Cardona?

La figura cafetera compartió vestuarios con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en su paso por Boca Juniors.