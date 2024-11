La crisis que afronta la selección peruana en las Eliminatorias 2026 generó una serie de cuestionamientos hacia el trabajo que viene realizando Jorge Fossati en el banquillo. Después de la derrota frente a Argentina, la cual nos dejó en el último lugar de la tabla de posiciones y con pocas chances de llegar al próximo Mundial, el propio entrenador sorprendió con sus palabras sobre su continuidad en la Bicolor.

En medio de este panorama, desde diversos sectores se deslizó la posibilidad de que Tiago Nunes reemplace al popular 'Nonno' en la Blanquirroja. Actualmente, el entrenador brasileño no se encuentra cómodo en la Universidad Católica de Chile.

¿Qué pasó con Tiago Nunes?

De acuerdo a la información de ESPN Chile, al exestratega de Sporting Cristal le genera un gran malestar el tema de los fichajes para afrontar la siguiente temporada del balompié sureño y la Copa Sudamericana.

"La información que yo tengo es que hay esta molestia, pero el técnico va a continuar en Universidad Católica. Ahora, si los nombres que él solicita, no digo que todos, pero al menos uno o dos (no lleguen), puede ser que Tiago Nunes no continúe en Universidad Católica. Lo que me dicen es que va a seguir siendo técnico de Universidad Católica, pero esto puede ir cambiando con el tono de las próximas reuniones que tengan. Cuando el técnico vuelva para tener esa reunión presencial con el gerente deportivo. Ahí vamos a ver qué sucede o si hay algún comunicado de los 'Cruzados'", explicaron.

¿Tiago Nunes reemplazará a Jorge Fossati en la selección peruana?

En relación con la opción de que reemplace a Jorge Fossati en la selección peruana, desde la prensa chilena descartaron que este argumento sea determinante para su futuro en el conjunto cruzado.

"No pasa por la oferta de Perú. Ni siquiera sé si hay alguna oferta sobre la mesa. Es de conocimiento público que es de interés de la selección peruana. La molestia de Tiago Nunes no va por ahí. No es que vaya a dejar la Universidad Católica para dirigir la selección peruana", remarcó.

¿Jorge Fossati seguirá en la selección peruana?

Luego de que Fossati mencionara que se va a evaluar su permanencia, el periodista Gustavo Peralta mencionó que la FPF definirá la continuidad del uruguayo el próximo 6 de diciembre.

"Lo otro es, como todo, son dos partes, no solo es una. Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar y de la otra parte involucrada en esto, que es la parte dirigencial, analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y bueno, allí veremos qué es lo que piensan ellos y también veremos cómo sigue la historia porque a esta altura, yo por lo menos no tengo conocimientos de cómo seguirá la FPF, si hay autoridades, asambleas pendientes, por su puesto que nos pasó esto hace 10 días y no era el momento para que dijéramos hay problemas, nos hacemos a un lado. No era el momento. Por eso es momento de que se mediten las cosas y veamos si estamos convencidos de que juntos podemos seguir trabajando e ir alcanzando objetivos. Eso, insisto, tiene que ser de los dos lados", mencionó el estratega tras perder ante Argentina.