Continuidad de Jorge Fossati se decidirá en los próximos días

La palabra “matemáticamente” se ha instalado de eliminatoria tras eliminatoria en nuestra selección peruana. Y es que, si vemos la tabla de posiciones, son 6 puntos los que no separan del séptimo lugar que otorga el repechaje y que actualmente ocupa Bolivia (13 unidades), nuestro próximo rival en marzo del próximo año.

Si bien “matemáticamente” hay opciones de clasificar al Mundial del 2026, el estilo de juego instaurado por Jorge Fossati (3-5-2) nos dice todo lo contrario. Desde que el uruguayo tomó el lugar de Juan Reynoso en enero pasado, hemos disputado seis juegos en este proceso mundialista, obteniendo cinco puntos de 18 posibles y marcando únicamente dos goles. Números que verdaderamente asustan y que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) han tomado con pinzas.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, aseguró que se reunirá con “personas profesionales y expertos” para tomar una decisión con miras al futuro de la selección peruana.

“Instalo una comisión para evaluar a todos los profesionales que están a cargos de selecciones para plantear de inmediato y poder fortalecer lo que ya se viene haciendo y tratar de revertir este mal momento que no es imposible. Crítico, sí. Pero no imposible. Estoy reunido con algunos profesionales, expertos que nos puedan ayudar a tomar las mejores decisiones. Y que, seguramente, de manera responsable, la daremos a conocer. Es lo que corresponde. No queremos actuar de manera irresponsable e inmadura”, declaró el mandamás de la FPF en conversación con RPP.

Bajo esa misma línea, Fossati explicó que desde su comando técnico también existirá una evaluación de lo que se ha trabajado hasta la fecha.

“La parte dirigencial y el director de fútbol analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora, y ahí veremos qué es lo que piensan ellos y sabremos cómo sigue la historia. No solo es una parte. Ellos analizarán el trabajo hecho hasta ahora, y nosotros también reflexionaremos. Veremos si estamos convencidos de que juntos podemos seguir trabajando e ir alcanzando objetivos”, aseguró el uruguayo luego de la derrota ante Argentina en Buenos Aires.

Paolo y su posibilidad de dejar la selección

Por otro lado, Paolo Guerrero habló sobre la posibilidad de dejar la selección peruana. El atacante de Alianza Lima tiene 40 años y para el próximo compromiso por eliminatorias ante Bolivia (20 marzo 2025) y Venezuela (25), llegará con 41 primaveras encima, razón por la cual ante Argentina pudo haber sido la última vez que vista la camiseta de la Bicolor.

“No sé lo que vaya a pasar el próximo año, mis compañeros creo que han hecho un gran trabajo y solo tengo agradecimiento a ellos. Con respecto a mí, no sé, qué te puedo decir. Es posible que sí (su último partido con la selección peruana), pero nada, no soy cobarde, no voy abandonar el barco. Estaré aquí para lo que el profe me pida, quiero mucho a mi país, quiero mucho a mi camiseta. Lo di todo, amo a mi camiseta, amo a mi país. A veces me va a doler, amo mucho a mi país, mi gente, mi patria”, indicó el capitán de la selección.

Paolo Guerrero y Jorge Fossati.

Zambrano y su duro mensaje

Quien también se dio algunos minutos para hablar sobre este duro presente fue Carlos Zambrano. El defensor fue autocrítico y dejó un duro mensaje.

“En el fútbol no hay muchos milagros, tenemos que trabajar más, tampoco tenemos muchos jugadores, lo he dicho muchas veces, hoy en día, está Paolo con 40 años y yo con 35 años, necesitamos que salgan más jugadores, me gustaría estar en el banco y que otros tomen la batuta y responsabilidades. Hasta el día de hoy seguiré poniendo la cara, hasta que no me dé el cuerpo más”, declaró el Káiser un poco incómodo por la falta de jugadores en la selección peruana.