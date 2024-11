El liderazgo de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue siendo un tema de debate entre aficionados y expertos en el fútbol nacional; sin embargo, el dirigente dejó clara su posición. Lozano aseguró que cumplirá con su actual gestión hasta el último día y subrayó que no tiene en sus planes postular nuevamente para continuar en el cargo. Estas declaraciones surgen en un contexto donde el fútbol peruano enfrenta importantes desafíos tanto a nivel organizativo como deportivo.

En una reciente entrevista, Agustín Lozano se pronunció por primera vez desde que fue liberado de la detención preliminar a la que fue sometido por el caso Los Galácticos. El aún presidente de la FPF también se refirió a la actualidad de la selección peruana y habló sobre el futuro de Jorge Fossati al mando de la Bicolor.

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre su gestión al frente de la FPF?

Durante una entrevista para ‘Ampliación de noticias’ de RPP, Agustín Lozano abordó diversas preguntas relacionadas con su desempeño como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El dirigente expresó que su meta principal es completar el mandato para el cual fue elegido y señaló que cualquier especulación sobre una posible reelección está completamente fuera de sus planes.

“De cumplir mi mandato, lo voy a cumplir, pero creo que sería irresponsable de mi parte que en este momento, que estoy enfocado en cosas más importantes, yo tenga que pensar en algo que no tiene espacio para mí. En este momento pienso en mi familia, en las tareas que la Federación está desarrollando y ejecutando. (Sobre la reelección) Ni lo he pensado”, señaló Lozano.

Agustín Lozano fue tajante sobre el futuro de Jorge Fossati

Otro de los temas abordados por Agustín Lozano durante sus declaraciones recientes fue el futuro del entrenador Jorge Fossati. Aunque evitó profundizar en detalles específicos, Lozano afirmó que cualquier decisión relacionada con la continuidad del técnico dependerá del análisis de resultados y del plan estratégico de la FPF.

“Hoy estoy reunido con algunos profesionales expertos que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones y seguramente en los próximos días vamos a conocer qué es lo que corresponde, para no actuar irresponsable. No es una evaluación estrictamente al señor Fossati, sino a todo el sistema del fútbol peruano. Este no es un tema que nace, ya estaba proyectado que terminada esta fecha doble, nos instalábamos para poder hacer este análisis en bienestar del fútbol peruano”, aseveró.

PUEDES VER: ADFP solicitó a la FPF que le devuelvan la organización del fútbol peruano por detención de Lozano

Agustín Lozano recuperó su libertad de la detención preliminar por caso Los Galácticos

Agustín Lozano también enfrentó momentos de controversia fuera del ámbito deportivo. En un episodio relacionado con el caso conocido como Los Galácticos, el presidente de la FPF fue detenido de manera preliminar como parte de una investigación judicial. Sin embargo, tras cumplir con el periodo de detención y brindar su declaración a las autoridades, Lozano recuperó su libertad y reafirmó su inocencia en los hechos que se le imputaban.

El caso Los Galácticos generó un gran revuelo mediático, al involucrar a diversas figuras del ámbito político y deportivo en el Perú. Lozano mantiene su postura firme y asegura que no ha cometido ninguna irregularidad y que confía en el esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia. Este episodio, aunque polémico, no detuvo al dirigente en su compromiso con el fútbol peruano y dejó en claro que su prioridad sigue siendo culminar su mandato con logros significativos.