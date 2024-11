El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, enfrenta serias acusaciones en el marco del caso de la presunta organización criminal 'Los Galácticos'. En una reciente audiencia, el mandamás de la Federación defendió su gestión y rechazó las imputaciones en su contra, argumentando que su labor ha sido fundamental para el desarrollo del fútbol en el país. La situación del fútbol peruano es crítica, no solo por su desempeño en las Eliminatorias 2026, donde ocupa el penúltimo lugar con solo 7 puntos, sino también por las investigaciones que amenazan la estabilidad de su máxima autoridad.

Este martes 19, el Ministerio Público ha formalizado la investigación contra Agustín Lozano y ha solicitado 36 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de lavado de activos, coacción y corrupción. Durante su intervención de casi tres minutos, Lozano no solo rechazó las acusaciones, sino que también destacó los logros de su gestión, apelando a la justicia y a las obras que asegura haber realizado para el desarrollo del fútbol nacional.

¿Qué dijo Agustín Lozano en la audiencia?

En su defensa, Lozano enfatizó que su gestión ha llevado a la Federación a una estabilidad económica que no se había visto en años. "¿Cómo es posible que nos diga que hemos desfalcado la Federación cuando mi gestión ha sido la que hoy día puede demostrar que somos una Federación con una estabilidad económica consistente? Por eso hoy día estamos construyendo en el Perú lo que hace 40 años le han negado al fútbol peruano", cuestionó.

Además, mencionó la construcción de infraestructuras como la casa del fútbol femenino en Chincha y otros proyectos destinados a la formación de jóvenes talentos.

"Me hacen tanto daño y me siguen, ¿por qué? ¿Porque pongo orden y porque no les gusta la disciplina? ¿Porque construyo lo que muchos le negaron hace 40 años al Perú? Hoy día hacemos infraestructura en todo el Perú y estamos construyendo la nueva casa de la selección que nunca hemos tenido y que será la primera de Sudamérica. El único delito que es acá es de darle al fútbol peruano lo que nunca han tenido y de construir lo que otros le negaron. yo solamente quiero que sean justos, hay un dios que nos miran desde lo alto", agregó.

Acusaciones y consecuencias legales para Agustín Lozano

El fiscal Jorge Chávez Cotrina, encargado de la investigación, ha señalado que existen suficientes elementos para vincular a Lozano con los delitos mencionados. En una entrevista, explicó que la investigación ha durado más de un año y medio, y que se han realizado operativos en diversas ciudades del país. "Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman, y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel", advirtió el fiscal.

La situación de Lozano es delicada, ya que la falta de arraigo domiciliario y laboral sólido podría complicar su defensa. A pesar de las acusaciones, el presidente de la FPF continúa insistiendo en que su único delito ha sido trabajar por el fútbol peruano, algo que, según él, ha sido negado durante décadas.