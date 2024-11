Este martes 19 de noviembre, la selección peruana se enfrentará a Argentina en La Bombonera por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El único resultado que necesita la Bicolor es ganar para no ahogar sus ilusiones por el Mundial. Sin embargo, al frente tendrá al líder de la tabla y el actual campeón del mundo.

A pesar de que son favoritos para llevarse este partido, Lionel Scaloni aseguró que la Albiceleste no está confiada con el triunfo frente a la Bicolor. Además, aseguró que el equipo de Fossati tiene varias fortaleza e incluso lo comparó con el Inter de Milán.

¿Por qué Lionel Scaloni comparó al Perú de Fossati con el Inter de Milán?

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue consultado sobre la selección peruana. El técnico campeón del mundo sorprendió a más de uno al comparar el sistema de juego de Fossati con el del Inter de Milán. De acuerdo a sus palabras, el hecho de que ambos conjuntos jueguen con 5 atrás no quiere decir que dejen de ser ofensivos.

"Creo que Fossati siempre ha jugado línea de 5, no sé si mañana jugará diferente, pero yo no creo un equipo defensivo. No necesariamente por jugar con línea de 5 sos defensivo. El Inter de Milán juega así y es el equipo más ofensivo del fútbol europeo. Entonces, no creo que sea un equipo defensivo, tiene jugadores interesantes", declaró.

Asimismo, resaltó el rigor que amerita cada enfrentamiento de las Eliminatorias en esta parte del mundo. "Propio de la clasificación sudamericana, que hoy te encuentras abajo por dos o tres resultados negativos, a lo mejor sacas un par de resultados buenos y te encuentras en diferentes posiciones. Entonces, hay que tener cuidado, estar atento y hacer nuestro partido serio e intentar ganar", sentenció.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina?

El encuentro entre Perú vs. Argentina empezará a las 7.00 p. m. en territorio peruano. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador. 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Quiénes transmitirán Perú vs Argentina vía América TV?

Como en anteriores partidos de la selección peruana, este sería el equipo encargado de la transmisión del Perú vs Argentina a través del canal América TV.