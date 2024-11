Jorge Fossati no se rinde y buscará la victoria ante Argentina

¡Hasta quemar el último cartucho! El amargo empate sin goles en el estadio Monumental ante Chile ya es cosa del pasado y el técnico Jorge Fossati empieza a mover su pizarra con el objetivo de sacar una victoria ante Argentina.

Los trabajos de la selección peruana continuaron ayer en la Videna y una de las variantes ante la Albiceleste de Lionel Scaloni será la vuelta al arco de Pedro Gallese, quien estuvo suspendido por acumulación de tarjetas amarillas contra el elenco sureño. El Pulpo sabe lo que es robar puntos en La Bombonera, ya que para las Eliminatorias de Rusia 2018, la Blanquirroja igualó 0-0 con espectacular actuación del ‘1’ nacional.

Otra de las novedades al equipo titular sería la del defensor Carlos Zambrano, también suspendido contra Brasil en octubre pasado. Los acompañantes del central de Alianza Lima aún no se definen. Miguel Araujo sí es de los fijos, pero quien dejó preocupación en el cuerpo técnico de la Bicolor fue Alexander Callens, ya que se retiró antes que acabaran los entrenamientos ante el asombro de los asistentes.

Zambrano vuelve a la línea defensiva para enfrentar a Argentina.

“Argentina siempre es favorito, vamos a trabajar bien estos días para preparar el partido y acuérdense que Argentina perdió en Paraguay”, declaró el defensa del AEK Atenas luego del compromiso contra Chile, confiado en luchar por la clasificación. “Siempre dicen lo mismo, todavía falta mucho y hay que seguir”, añadió.

Fossati no podrá contar con Wilder Cartagena, inhabilitado también por acumulación de amarillas y que tampoco entrenó ayer en la Videna, por lo que viajó rumbo a Estados Unidos para unirse al Orlando City, que el domingo 24 de noviembre enfrentará al Atlanta United de Luis Abram por la semifinal de la MLS.

Jesús Castillo, con gran presente en el Gil Vicente de Portugal, tomaría posta en el mediocampo junto a Oliver Sonne, ya recuperado de una dolencia muscular, y Sergio Peña. Aunque, el uruguayo no descarta la opción de Piero Quispe. Por los extremos Andy Polo (derecha) junto a Luis Advíncula (izquierda) repetirían el plato.

En la zona ofensiva, el Nonno aún no se decide y tendrá que elegir entre Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Alex Valera. Solo dos de ellos quedarán en el once que buscará los tres puntos en Buenos Aires.

“El objetivo es ganar el partido que viene, pero la gran meta que nos hemos planteado, porque analizamos las cosas, es el repechaje. También lo dije en enero, no estoy diciéndolo ahora. Si me dicen que la clasificación era como hasta ahora, con 4 cupos y medio, no sé si hubiera agarrado porque hay que ver en qué situación estábamos y hay que ser realistas”, sostuvo el estratega de la Blanquirroja para TNT Sports, halagando también el trabajo realizado por su colega y el cuerpo técnico.

Fossati confía en sacar una victoria en Buenos Aires este martes.

“Con mérito de Scaloni, Argentina se fue convirtiendo en un equipo con una idea. Eso es lo que es hoy, lleno de figuras y de cualidades individuales pero que funciona como equipo. Decir que Argentina es el vigente campeón del Mundo y de América sería más que suficiente, pero sería solo mirar el resultado”, añadió el extécnico de Universitario de Deportes, quien también se refirió al Mundial que hizo Argentina en Qatar. “No me gustó mucho Argentina en el proceso del Mundial, para mí dio el salto de calidad y se convirtió en candidato en cuartos de final. Pero lo anterior no era una Argentina fuerte de verdad. Era una Argentina que la agarraba alguno, frotaba la lámpara y desnivelaba. No solo Messi”, concluyó.