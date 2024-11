Perú vs Chile Sub-20 EN VIVO: horario y canal de TV para ver el amistoso del equipo de 'Chemo'

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile Sub-20 EN VIVO? El equipo de 'Chemo' del Solar enfrentará, este domingo 17 de noviembre, a la Roja en un amistoso de preparación para el Sudamericano Sub-20. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a partir de las 4.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora chilena), y la transmisión estará a cargo de la señal de Chilevisión. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Ambos combinados seguirán con su preparación de cara al Sudamericano Sub 20 2025 que cambió de sede y se llevará a cabo en Venezuela.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile sub-20?

En territorio peruano, el juego Perú vs Chile sub-20 se podrá seguir a partir de las 4.30 p. m. (6.30 p. m. en el país sureño). Si estás en el extranjero, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 3.30 p. m.

Perú: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay: 6.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Chile sub-20?

En territorio peruano, la transmisión por TV del Perú vs Chile sub-20 estaría a cargo de FPF Play (a falta de confirmación). Por su parte, en suelo sureño se podrá seguir a través de la señal de Chilevisión.

¿Dónde sintonizar Perú vs Chile sub-20 vía Chilevisión?

Estos son los canales que deberás sintonizar para ver Chile vs Perú sub-20 por la señal de Chilevisión dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

VTR: Canal 21(Santiago)/711

DirecTV: Canal 151/1151

Movistar: Canal 121/811

Claro: Canal 55/555

TuVes HD: Canal 57

Entel: Canal 66

Mundo: Canal 15/515

GTD/Telsur: Canal 21/27.

¿Cómo ver Perú vs Chile sub-20 online gratis?

Para que no te pierdas el Perú vs Chile Sub-20 por internet, ingresa a la página web de Chilevisión, en la cual podrás disfrutar gratis de todo el contenido de este canal (solo en territorio chileno). En caso de que no tengas acceso a la misma, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde jugarán Perú vs Chile sub-20?

Perú vs Chile sub-20 se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en la ciudad de Valparaíso. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 20.000 espectadores.