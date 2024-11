Perú empató sin goles con Chile y está cada vez más lejos del Mundial 2026

A veces no basta con ser superior en varios pasajes del partido, pues si no se tiene contundencia de cara al arco, nadie recuerda esos buenos momentos. En un partido luchado, reñido, más que jugado, Perú luchó pero no le alcanzó para hacer prevalecer su condición de local. En el minuto 51, la ilusión se avivó. Una falta en el área en contra de Lapadula y el hombre de negro cobró penal, pero el VAR avisó una posición adelantada del Bambino y el marcador no se movió.

Ricardo Gareca volvió a Lima justo el día que ningún peruano olvidará, pues hace siete años, un 15 de noviembre, Perú logró su clasificación a un Mundial después de 36 años y hoy queda lejos de aquel objetivo

Si bien Chile llegó con peligro en más de una ocasión al arco que defendió Cáceda, la Bicolor encontró los espacios para hacerle daño a ‘La Roja’ gracias a un trabajo conjunto entre todas sus líneas. Paolo Guerrero, sin duda, fue el mejor del campo mostrando su experiencia y liderazgo.

Desde el minuto 33, el capitán transformó sus ganas en acciones que hicieron crecer la expectativa en el Monumental. Tiro de esquina para Perú. Buen centro de Luis Advíncula por izquierda y Guerrero metió un cabezazo que Cortés mandó al tiro de esquina.

El Depredador se anunciaba y a muchos nos hizo celebrar, pese a que no era gol en el minuto 40. Muy buena jugada de Oliver Sonne y Andy Polo, la pelota de queda a Alex Valera, pero su remate chocó en el palo. En rebote, Paolo, sin nadie al lado, mandó su remate afuera. Así se irían a camerinos.

El complemento fue mucho más parejo desde el minuto uno. Chile, por derecha, comenzó a armar su juego y golpear de contraataque. Y es que una de las debilidades del equipo de todos en Ate fue la defensa, se extrañó la jerarquía de Zambrano, quien no estuvo por sanción al igual que Pedro Gallese.

Sin embargo, la Blanquirroja nunca bajó los brazos y Luis Advíncula era un ejemplo claro de ello. En una posición incómoda aún para él, nunca desistió e incluso intentó mediante un potente disparo sorprender al rival, pero Cortés estuvo más que acertado. La respuesta chilena no se hizo esperar, comenzó a crecer de a pocos, pero la respuesta de Cáceda también estuvo presente. Fossati decidió el ingreso de Lapadula, Flores, Quispe y el ‘Tunche’ Rivera en busca de abrir el marcador, pero nada cambió. El Clásico del Sur no tuvo dueño, Perú y Chile se ven cada vez más lejos del Mundial 2026