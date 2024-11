Cristiano Ronaldo es probablemente el futbolista más mediático del mundo. El estatus que tiene 'CR7' se lo ha ganado a pulso por sus grandes actuaciones dentro de la cancha, pero también por sus diversas interacciones en redes sociales. Recientemente, el delantero de la selección de Portugal ha levantado una enorme expectativa al prometer que "romperá el internet" con el próximo invitado que llevará a su canal de YouTube, en el cual cuenta con 67 millones de suscriptores.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su próximo invitado?

En su más reciente video, el 'Bicho' simuló una conversación con el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, quien fuera su compañero en el Manchester United. Al estilo de las películas mudas de inicios del siglo XX, la grabación muestra el diálogo entre los dos personajes a través de intertítulos.

Cristiano: ¿Quién podría ser tan temprano?

Rio: Soy yo, Rio

Cristiano: ¿Qué olvidaste?

Rio: Preguntar acerca de tu próximo invitado

Cristiano: Estamos grabando justo ahora

Rio: ¿Ya? ¿Aquí?

Cristiano: SÍ

Rio: ¿Puedes contarme quién es?

Cristiano: No

Rio: Cris, hermano... vamos. ¿Es una persona famosa?

Cristiano: ¿Quieres decir más que tú? Sí

Rio: ¿Cuánto más?

Cristiano: Muuuucho más, hermano

Rio: ¿Es... (Ryan) Giggs?

Cristiano: No, pero estaría bien

Rio: ¿Es un atleta o un cantante?

Cristiano: Vamos a romper el internet

Rio: No puede ser

Cristiano: ¿Prometes que no le contarás a nadie?

Rio: Sí

Cristiano: Bien, déjame presentarte a...

La charla entre Ronaldo y Ferdinand termina con la intriga de saber quién será el invitado en cuestión. Por la magnitud del anuncio, algunos medios llegaron a especular con la posibilidad de que se trate de Lionel Messi, el gran rival de 'CR7' en la eterna disputa por saber quién es el mejor jugador de la actualidad.

Varios portales conocidos del extranjero trataron de vincular el anuncio de Cristiano Ronaldo con Lionel Messi. Foto: captura de Google

¿A qué invitados ha entrevistado Cristiano Ronaldo?

Desde el lanzamiento de su canal hace casi tres meses, Cristiano Ronaldo lleva publicados poco más de 40 videos. La mayoría son acerca de él opinando sobre temas de fútbol o incluso reaccionando a sus propias jugadas de años anteriores. En cuanto a sus invitados, por ahora solo ha tenido a dos propiamente dichos: su pareja, Georgina Rodríguez, y su amigo Rio Ferdinand.

Cristiano Ronaldo dio detalles acerca de su retiro

En declaraciones a la prensa tras anotar un doblete en su último partido con Portugal, por la UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo se refirió a su retiro definitivo del fútbol, el cual reveló que podría llegar en uno o dos años debido a su edad.

"Solo quiero disfrutar, seguir jugando al futbol. (...) Planificar la retirada. Si tiene que ocurrir, en uno o dos años, no lo sé. Pronto cumpliré 40 años. Quiero disfrutar de verdad, mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré”, manifestó el atacante.