Portugal vs Polonia se enfrentan EN VIVO este viernes 15 de noviembre desde las 2.45 p. m. (hora peruana) por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2024-2025. Este cotejo se disputará en Lisboa y será transmitido por la señal de ESPN. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Portugal vs Polonia?

El encuentro entre Portugal vs Polonia empezará a las 2.45 p. m. en territorio peruano. Revisa el horario de este partido de acuerdo a tu zona geográfica.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.45 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 4.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Portugal vs Polonia?

El encuentro entre Portugal vs Polonia será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus para todo el territorio sudamericano.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

¿Cómo ver ONLINE el Portugal vs Polonia?

Para que no te pierdas la transmisión del Portugal vs Polonia por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no te sea posible ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Portugal vs Polonia: posibles alineaciones

Estas serían las alineaciones del encuentro entre Portugal y Polonia por la UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo sería titular en el cuadro luso, mientras que los polacos no contarán con Robert Lewandowski por lesión.

Portugal : Costa; Dalot, Silva, Dias, Mendes; Silva, Vitinha, Fernandes; Conceicao, Ronaldo, Leao.

: Costa; Dalot, Silva, Dias, Mendes; Silva, Vitinha, Fernandes; Conceicao, Ronaldo, Leao. Polonia: Bulka; Dawidowicz, Bednarek, Kiwior; Kaminski, Szymanski, Moder, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Urbanski.

Portugal vs Polonia: previa

El equipo portugués no ha perdido ninguno de los cuatro partidos en el torneo, acumulando tres victorias y un empate; además, lidera su grupo con 10 puntos. La estrategia de los dirigidos por Roberto Martínez es mantener ese camino, con Cristiano Ronaldo como líder.

Es importante recordar que 'CR7' tiene como meta personal alcanzar los 1000 goles como profesional, y actualmente cuenta con 908 tantos. Está trabajando contra el tiempo y espera aumentar su marca en este partido. Por otro lado, el equipo polaco no podrá contar con su estrella y máximo goleador, Robert Lewandowski, quien se lesionó en el último encuentro del FC Barcelona en LaLiga y fue descartado de la convocatoria.