¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Hilal EN VIVO Y EN DIRECTO por la Saudí Pro League? El encuentro, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, pero no con la de Neymar por no ser inscrito esta temporada en el torneo doméstico, está programado para el viernes 1 de noviembre a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Al -Awwal Park y será transmitido por la señal de Saudí Sports Company (SSC) en Arabia Saudita. La República Deportes te llevará de manera online las incidencias de este y todos los partidos de hoy.

Al Nassr vs Al Hilal: previa

Al Nassr y Al Hilal protagonizarán una nueva edición del cásico en el fútbol árabe. Los dos equipos más importantes de ese país se medirán por una nueva fecha del torneo doméstico y si el equipo de Cristiano Ronaldo (tercero en la tabla) gana, se pondrá a solo 3 unidades del único líder Al Hilal.

Al Nassr viene de perder y quedar eliminado de la Copa del Rey de Campeones, mientras que el Al Hilal llega a este cotejo tras golear 4-1 a Al Taa'ee por el mismo torneo. Neymar no podrá estar en ningún encuentro de la Liga de Arabia Saudí, ya que no feue inscrito y solo podrá jugar en la Champions League.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Hilal?

En Perú, el Al Nassr vs Al Hilal está pactado para la 1.00 p. m. por una nueva fecha de la Saudi Pro League. Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica:

México: 12.00 m.

Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Hilal?

La transmisión por TV del Al Nassr vs Al Hilal estará a cargo del canal Saudí Sports Company (SSC) en territorio saudí. En otros países también se puede ver por señales como TV Azteca (México), Zapping Sports (Chile), TNT Sports (Argentina) y FOX Deportes (Estados Unidos).

Al Nassr vs Al Hilal: alineaciones posibles

Al Nassr: Bento, Al-Ghanam, Simakan, Laporte, Ahmed, Al-Khaibari, Otávio, Ghareeb, Mané, Ángelo y Cristiano Ronaldo. DT: Stefano Pioli

Bento, Al-Ghanam, Simakan, Laporte, Ahmed, Al-Khaibari, Otávio, Ghareeb, Mané, Ángelo y Cristiano Ronaldo. DT: Stefano Pioli Al Hilal: Al-Yami, Cancelo, Koulibaly, Al-Bulayhi, Renan Lodi, Kanno, Milincovic-Savic, Malcom, Marcos Leonardo, Al-Dawsari y Mitrovic DT: Jorge Jesus

Al Nassr vs Al Hilal: historial reciente

Entre partidos amistosos y encuentros oficiales (sin contar el amateurismo), Al Nassr y Al Hilal se han enfrentado en 196 ocasiones. El equipo de Neymar lidera el historial con 78 victorias, mientras que el conjunto de Cristiano Ronaldo tiene 62 triunfos. En los 55 partidos restantes, empataron. Su primer encuentro fue en 1958.

Al-Nassr 1-4 Al-Hilal | 17/08/2024 | Super Cup

| 17/08/2024 | Super Cup Al-Hilal 1-1 Al-Nassr (ganó Al Hilal 5-4 en penales) | 31/05/2024 | King Cup

(ganó Al Hilal 5-4 en penales) | 31/05/2024 | King Cup Al-Nassr 1-1 Al-Hilal | 17/05/2024 | Saudí Pro League

Al-Hilal 3-0 Al-Nassr | 01/12/2023 | Saudí Pro League.

¿Cómo ver Al Nassr vs Al Hilal ONLINE?

Si quieres seguir el Al Nassr vs Al Hilal por internet, puedes suscribirte a la página web shahid.mbc.net, en la cual tendrás acceso a este y otros encuentros de la Saudi Pro League. Asimismo, puedes descargarte la app de Estadio TNT Sports. En el caso de que no tengas acceso a la plataforma, puedes informarte con la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.