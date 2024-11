Álex Valera se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Universitario en los últimos años. El delantero de la selección peruana fue una de las figuras en la obtención de la estrella 28 de la ‘U’ en el año de su centenario al terminar como el máximo goleador peruano de la Liga 1 2024. El atacante nacional llegó al cuadro crema hace unos años, pero antes de dar ese paso estuvo cerca de llegar al clásico rival: Alianza Lima.

En una entrevista reciente para el programa ‘La Fe de Cuto’, el delantero de 28 años brindó detalles de cómo se dio su fichaje por el equipo del que es hincha en medio de la oferta que tenía no solo de Alianza Lima, sino también de Deportivo Municipal.

Álex Valera contó el acercamiento que Alianza Lima tuvo hacia él

En el 2020, cuando defendía los colores de Deportivo Llacuabamba, Valera llamó la atención de varios clubes del país. El primer club en pretenderlo fue Deportivo Municipal y luego llegó Alianza Lima.

"Deportivo Municipal fue la primera opción, fue el equipo que me comenzó a seguir, que me empezó a hablar. Después de ‘Muni’ vino Alianza Lima, pero yo quería estar en la ‘U’. Yo soy hincha de la ‘U’. Hincha es el que va al estadio, alienta, pero yo soy una persona que siempre se ha identificado con la ‘U’, me gusta el color de camiseta, siempre me ha gustado desde niño", indicó el delantero.

El atacante nacional contó una curiosa anécdota cuando estaba jugando ante los íntimos. De acuerdo a su relato, durante un partido algunos futbolistas de Alianza Lima le dicían que bajara la intensidad, ya que el otro año iba a llegar a La Victoria.

"Ese año estaban que se iban y me acuerdo que ellos antes le ganaron a Melgar y empezaron a decir que querían campeonar el Clausura. Les tocó con nosotros y yo estaba queriéndome mostrar. Comienza Alianza a jugar con muchas figuras que tenía ese año. Yo me acuerdo que nos metieron gol y yo comienzo a correr y varios empezaron a decirme que le baje un cambio porque ya el otro año ya estaba allá. Yo les respondía que no, que quería ganarles porque me estaba mostrando, entonces metí un gol y no nos dejamos ganar. Más se interesaron ellos y más se interesó la ‘U’ a la pelea", narró.

Valer ha anotado 13 goles en la Liga 1 Te Apuesto 2024. Foto: Luis Jiménez/La República

Álex Valera y la llamada de Universitario que cambió todo

En otr parte de la entrevista, Valera precisó que Universitario lo contactó sobre el final, cuando estaba por decidir si se iba a Municipal o Alianza Lima. Cuando recibió la llamada del elenco estudiantil, no lo pensó más y le comunicó a su representante que aceptara la oferta. El popular ‘Rifle’ calificó este paso en su carrera como la mejor decisión que pudo tomar.

“Entonces, me llamó Alianza Lima y la 'U' no me llamaba. Uno como profesional debe escoger lo mejor para su carrera. Me acuerdo que la 'U' me llamó al último, casi por terminar el campeonato, menos mal no firmé por ninguno porque incluso ‘Muni’ me iba a pagar más que todos, iba a ir allí, ya estaba todo, pero cuando me llamó la ‘U’ le dije a mi representante que no lo piense, que quería ir y que acepte lo que le ofrezcan. Aceptó y todo, y me fui a la ‘U’. Tomé la mejor decisión de mi vida”, aseveró.