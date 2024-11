En la memoria del hincha peruano aún duele el penal fallado de Álex Valera, delantero de Universitario, en la definición de penales ante Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022. El baile del portero Andrew Redmayne y su rostro son inolvidables porque es uno de los responsables que nos privó de acudir a nuestra segunda Copa del Mundo consecutiva. Al respecto, 'Valegol' revivió ese trágico momento en el programa de Luis Guadalupe, 'La fe de Cuto'.

A más de 2 años de ese oscuro episodio del fútbol peruano, el atacante del bicampeón nacional de la Liga 1 fue titular en el último Perú vs Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Un tiro suyo se desvió en un defensa chileno y chocó en el palo. El rebote le llegó a los pies de Paolo Guerrero, pero increíblemente envió el balón afuera.

Álex Valera contó detalles de la ejecución de su penal ante Australia

En la charla con el 'Cuto' Guadalupe en su espacio digital, el goleador de Universitario contó que aún le tiene "bronca" a Andrew Redmayne y que, en el camino para ir a ejecutar el decisivo penal, el arco se le achicó y le temblaron las piernas, por lo que la falló y selló la eliminación de la selección peruana.

"Mientras caminaba, sentía que el arco se achicaba y no llegaba nunca al área. Cuando coloca la pelota veo un grandazo que bailaba, aún le tengo bronca. El arco se me achicó y me comenzó a temblar las piernas. Nunca había pateado penales (en la selección) ni en partidos tan decisivos. Asumí y fui a agarrar la pelota. Cuando uno está nervioso y no está mentalmente bien, no lo va a hacer bien. Y pateé a ese ángulo que había practicado, pero le pegué mal a la pelota y lo fallé. Se me cayó el mundo, fue lo peor que me había pasado en la vida", detalló.

Álex Valera pateó el último penal en la definición ante Australia en el repechaje a Qatar 2022 Foto: captura de ECDF

Alex Valera revela el peor momento de su carrera

Hace pocas semanas, para el programa 'L1 radio', el goleador de la 'U' calificó como un "fracaso" el penal que falló frente a Australia en el repechaje al Mundial Qatar 2022. En aquella ocasión, el atacante no pudo vencer la resistencia del arquero Andrew Redmayne y el equipo que era comandado por Ricardo Gareca perdió la definición. Si bien el atacante indicó que fue un duro momento, remarcó que, si le toca, no dudaría en patear un penal en Eliminatorias.

"No veo los videos porque es un momento duro, fue un fracaso en mi carrera. Y es normal fracasar, si no lo intentas... A todo el mundo le pasa y mucho más en esta carrera (...). Sí, volvería a patear un penal con la selección porque es mi trabajo, tengo que asumir y más si el técnico me lo pide", manifestó.