La convocatoria de Jorge Fossati para esta jornada doble de noviembre de las Eliminatorias 2026 marcó el regreso del goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero; sin embargo, también llamó la atención la ausencia de André Carrillo, quien ahora cuenta con continuidad en el Corinthians de Brasil en la posición de interior, un puesto en el que la Blanquirroja no tiene muchas opciones de cara a sus encuentros ante la Chile de Ricardo Gareca y la Argentina de Lionel Messi.

La 'Culebra' no viste la camiseta bicolor desde la Copa América 2024, torneo en el que al equipo de Jorge Fossati tuvo una paupérrima actuación, al punto que no anotó ningún gol. En ese certamen, la Bicolor solo sacó un empate ante Chile, su próximo rival en las clasificatorias al Mundial 2026. En el Perú vs Canadá del certamen Conmebol, Carrillo sumó 12 minutos.

André Carrillo reveló el motivo por el cual no es convocado a la selección peruana

En una entrevista desde Brasil con el periodista César Vivar Miranda, André Carrillo expresó sus deseos de retornar al Equipo de Todos y reveló que tuvo una conversación con el DT de la Bicolor, Jorge Fossati, tras el anuncio de la lista final para esta fecha doble de las Eliminatorias. Asimismo, confesó que, por temas personales, no fue tomado en cuenta esta vez.

André Carrillo no fue llamado por Jorge Fossati para la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias. Foto: Luis Jiménez/GLR

"He estado acompañando a la selección, como siempre, he visto al equipo sufrir dentro del campo, me hubiese gustado estar presente, apoyando; pero es parte del fútbol, de las decisiones del entrenador. (...) Conversé en esta última convocatoria con Fossati, siempre he tenido una buena relación con él. Para alguno u otro tema no he sido convocado, por temas personales, pero a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar preparándome bien en mi club para llegar 100%", contó.

Lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Chile y Argentina

Jorge Fossati citó a 29 jugadores para los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026. Su primera prueba será ante la selección chilena este viernes 15 de noviembre. Debido a una lesión, Renato Tapia fue desafectado y llamó de emergencia a Jorge Murrugarra.

Arqueros : Pedro Gallese, Diego Romero, Carlos Cáceda, Diego Enríquez

: Pedro Gallese, Diego Romero, Carlos Cáceda, Diego Enríquez Defensas : Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Erick Noriega

: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Erick Noriega Mediocampistas : Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Cartagena, Miguel Trauco

: Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Cartagena, Miguel Trauco Delanteros: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores, Bryan Reyna, José Rivera, Paolo Guerrero, Luis Ramos.

¿Cuántas bajas tiene la selección peruana de cara al Perú vs Chile?

En el caso de la Bicolor, estos son los cuatro futbolistas que no podrán estar para el juego contra Chile. Tapia es el único lesionado, mientras que el resto quedó inhabilitado por acumulación de amarillas y/o sanción de la Conmebol.

Renato Tapia (lesión)

Pedro Gallese (suspensión)

Bryan Reyna (suspensión)

Carlos Zambrano (suspensión).

Igualmente, destaca la ausencia de Marcos López, quien fue castigado con una fecha por golpear la cabina del VAR en su último partido. De todas formas, el lateral no había sido convocado para esta jornada doble.