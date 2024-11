Ricardo Gareca no había considerado a Arturo Vidal desde que asumió la selección chilena a inicios del 2024. Foto: composición LR/DSports

Ricardo Gareca decidió dejar las diferencias de lado y sorprendió al anunciar la convocatoria de Arturo Vidal para el decisivo partido ante la selección peruana por las Eliminatorias 2026. Luego de que el histórico volante se sumara a los trabajos del conjunto sureño, el entrenador salió al frente para explicar los motivos de esta decisión.

El exfutbolista del Bayern Múnich y Barcelona de España fue uno de los críticos más feroces del 'Tigre' durante su ciclo en la Roja. Incluso, en algunos momentos, llegó a insultarlo.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Arturo Vidal?

En su reciente conferencia de prensa, Ricardo Gareca reveló que sostuvo una conversación con el jugador de 37 años. Además, remarcó que era un momento propicio para convocarlo. Como es conocido, Chile necesita con urgencia obtener los puntos frente a Perú y Chile para escapar del último lugar de las Eliminatorias.

"Es un momento propicio para que Vidal esté con nosotros. Fue también muy importante en la campaña y vimos apropiado este momento para darle participación a él. El encuentro fue normal y pudimos hablar brevemente. Ambos coincidimos en que la selección está por encima de todos. Siempre he sostenido ese concepto. Rápidamente, se puso a trabajar y nos pusimos de acuerdo en todo", explicó.

Arturo Vidal se disculpó con Ricardo Gareca

Luego de sumar su primer entrenamiento con la Roja, Arturo Vidal aprovechó para disculparse con su DT por sus declaraciones. "Seguramente, tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo, no es que esconda las cosas. Claramente, estaba con una cámara, se ve la forma en que veo los partidos y a veces la gente lo toma a mal porque uno que trabaja en esta profesión se tiene que cuidar más. Pero lo veía tan normal y claramente hay palabras en que me equivoqué", sostuvo ante los medios de comunicación.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

El partido Perú vs. Chile, correspondiente a la fecha 11 de las Eliminatorias, se jugará este viernes 15 de noviembre a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (hora chilena).