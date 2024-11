La selección peruana viene preparándose para disputar un crucial partido ante Chile por las Eliminatorias 2026. A pesar de las bajas de jugadores como Carlos Zambrano y Pedro Gallese, el entrenador Jorge Fossati calificó este duelo como un "clásico con mayúsculas"; no obstante, reconoció que ambas escuadras se encuentran entre las menos fuertes del certamen.

Esta nueva edición del clásico del Pacífico será determinante para el futuro de la Bicolor y la Roja. Los incaicos se ubican en la penúltima casilla con 6 unidades, mientras que su rival de turno ocupa la última posición con solo 5 puntos.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el Perú vs. Chile?

Jorge Fossati se refirió a las rivales directos que tiene la selección peruana para lograr uno de los boletos a la próxima Copa del Mundo. Además, el popular 'Nonno' no dudó en elogiar al entrenador de Chile, Ricardo Gareca.

"Nosotros estamos entre los menos fuertes, hay que ubicarse, y Chile también. Somos rivales directos, junto a 2 o 3 más. No tengo la menor duda que va a ser un rival durísimo. Tienen jugadores y la capacidad de Ricardo (Gareca), quien lo demostró en muchas partes del mundo e inspira respeto. No se debe subestimar a nadie, jamás, pero tampoco sobrevalorar. Chile es un igual a nosotros. Yo no dije eso frente a Brasil, Colombia o Uruguay. Miremos desde la realidad", manifestó en diálogo con DSports.

Por otra parte, el extécnico de Universitario reveló que el cambio de formato en las Eliminatorias fue clave para su decisión de asumir las riendas de la Blanquirroja. "Si me dicen que la clasificación era de 4 y medio (formato anterior), no sé si hubiera agarrado porque hay que ver en qué situación estamos. Hay que ser realista. Si agarré es porque hay esa posibilidad de 6 y medio", explicó.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

El partido Perú vs. Chile, correspondiente a la fecha 11 de las Eliminatorias, se jugará este viernes 15 de noviembre a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (hora chilena).

¿Dónde se jugará el Perú vs. Chile?

La selección peruana tenía planificado recibir a su similar de Chile en el estadio Nacional; sin embargo, las autoridades no brindaron las garantías y se decidió cambiar la sede al Monumental de Ate.