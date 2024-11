Ricardo Gareca, este último lunes 11, citó de urgencia a Arturo Vidal después de la polémica desconvocatoria de Williams Alarcón. Este llamado es una gran motivación para el 'King' luego de coronarse en la liga mapocha con Colo-Colo, aunque atrajo la atención porque el volante es uno de los más ácidos críticos del proceso del 'Tigre' al mando de la Roja; sin embargo, en conferencia de prensa, reconoció sus errores y pidió disculpas al DT argentino previo al decisivo duelo Perú vs Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias.

El mediocampista de la generación dorada chilena no disputa un partido con su selección desde el 12 de septiembre de 2023, hace más de un año, ante Colombia, compromiso que terminó 0-0. Aquella vez, el 'King Arturo' salió del campo en ambulancia por una dura lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas por casi 4 meses.

Arturo Vidal llegó a cuartos de final con Colo-Colo en la Copa Libertadores 2024. Foto: AFP

Arturo Vidal pide disculpas a Ricardo Gareca por sus duros cuestionamientos

En rueda de prensa, Arturo Vidal enfatizó que, debido a su exposición, dijo palabras de las que hoy está arrepentido y le pidió disculpas a Ricardo Gareca por ello. "Seguramente, tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo, no es que esconda las cosas. Claramente, estaba con una cámara, se ve la forma en que veo los partidos y a veces la gente lo toma a mal porque uno que trabaja en esta profesión se tiene que cuidar más. Pero lo veía tan normal y claramente hay palabras en que me equivoqué", detalló.

PUEDES VER: FBC Melgar anunció la salida de 2 jugadores para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025

Asimismo, resaltó que la prensa mapocha también se equivoca al "matar" a los jóvenes de la selección chilena cuando los ataques lo deberían recibir los futbolistas de mayor experiencia.

"La otra vez dije que mataban muchos a los jóvenes porque había jugadores grandes (en edad) que podíamos recibir eso. En un momento lo dije y no estaban los grandes, duele mucho cuando matan a los jóvenes estando los más grandes que pueden aguantar eso. No me importan que me maten porque seguiré trabajando, los jóvenes recién están haciendo su carrera. Yo tengo 18 años jugando al fútbol, entonces prefiero que me maten a mí que a uno de los jóvenes", agregó el jugador del Cacique.

Arturo Vidal vuelve a la selección chilena

Mediante un comunicado, el último lunes 11 de noviembre, la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile) confirmó que Arturo Vidal, que acaba de consagrarse campeón con Colo-Colo, se sumará a los trabajos de la Roja y disputará los cotejos ante Perú y Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026.