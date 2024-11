Messi enciende las alarmas en la MLS: ¿Inter Miami plantea interrogantes sobre su futuro en Estados Unidos?

Lionel Messi enfrenta un escenario incierto sobre su futuro en Estados Unidos, tras el sorpresivo final de temporada del Inter Miami en la MLS. El equipo de Beckham, bajo la dirección de Gerardo Martino, quedó eliminado en los playoffs pese a su buen rendimiento en la temporada regular. Por este motivo, los hinchas del club de Miami y los fans de Messi se quedaron con la espina clavada por no conseguir el título de la liga estadounidense.

Surgieron diversas versiones sobre la molestia en la interna del club por quedar eliminado ante un equipo pequeño e incluso el Atlanta United casi no clasifica a la fase final de la MLS. Uno de los principales señalado es el entrenador argentino y también las línea defensiva. El Inter Miami, en toda la temporada, fue un equipo ofensivo con las leyendas Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. No obstante, sufría más de la cuenta defendiendo.

Messi y Guzan, los veteranos capitanes en la MLS | Foto: ESPN

¿Qué se viene para Messi en Estados Unidos?

Todos veían al Inter Miami en la final de la MLS, pero solamente fue una ilusión. El calendario deportivo marca que Inter Miami no tendrá más actividad en la MLS hasta cerrar el año. Sin duda, una programación diferente a la de Sudamérica o Europa. Por ende, la próxima temporada podría ser crucial para el astro argentino, ya que se acercan importantes decisiones sobre su continuidad. Con 38 años y la posibilidad de una última Copa del Mundo en 2026, Messi aún no ha confirmado su participación a largo plazo en la MLS.

No es un secreto que el factor económico y el proyecto deportivo serán claves en la continuidad del astro argentino. Además, Messi se encuentra en la última parte de su carrera profesional. Un poderoso incentivo para tapar el fracaso de temporada podría ser el fichaje de Neymar, según ESPN. No obstante, el capitán de Brasil no puede escapar de las lesiones y Santos también lo quiere de vuelta.

Messi anota un golazo con Luis Suárez, pero no se pudo concretar la remontada | Foto: CNN

¿Cuántos años dura el contrato de Messi en Inter Miami?

Messi firmó su contrato el Inter Miami por los próximos tres años, hasta mediados de 2026, justo antes del comienzo del Mundial que se disputará en suelo norteamericano. Sin embargo, posee una cláusula de salida tanto a mediados de 2024 como de 2025, por lo que las partes deberán estar de acuerdo en continuar unidas para que la aventura se extienda durante todo el plazo firmado.

¿Cuánto gana Messi en el Inter Miami?

Las cifras oficiales del contrato no fueron divulgadas oficialmente por ambas partes, pero cadenas deportivas revelan que Messi ostenta un salario de 50 millones de dólares por temporada. Asimismo, la oferta del Inter Miami incluye un porcentaje de los suscriptores al MLS Pass y un porcentaje de las ganancias que le reportaría a Adidas su llegada a la MLS. El campeón mundial gana dinero fuera y dentro de la cancha.

¿Por qué el Inter Miami quedó no pudo ganar?

Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets terminaron desquiciados con la exhibición de Brad Guzan, veteranísimo arquero de 40 años. El cancerbero estadounidense brindó un recital de siete paradas y mantuvo constantes rifirrafes con las leyendas azulgranas. El noveno clasificado de la liga regular, que llegó a los octavos a través de la 'wild card', firmó el batacazo de la temporada.