Jeriel De Santis no pudo anotar goles durante su paso por Alianza Lima. Foto: composición LR/Caracas FC/Twitter

Jeriel De Santis fue una de las grandes apuestas de Alianza Lima en la temporada 2024; sin embargo, a pesar de su cartel en el balompié europeo, el joven a delantero venezolano no pudo cumplir con las expectativas y sus discretas actuaciones en la Liga 1 y la Copa Libertadores generaron una serie de cuestionamientos. La estadía del atacante en La Victoria fue muy breve, pues a los pocos meses se fue prestado al Intercity de la tercera división de España.

Si bien todo indicaba que el jugador de 22 años regresaría al club blanquiazul, en las últimas horas se acordó un préstamo con el Caracas FC de su natal Venezuela. De esta manera, afrontará un nuevo desafío en el equipo de sus amores.

Jeril De Santis se pronunció tras firmar por Caracas FC

A través de sus redes sociales, Alianza Lima informó que Jeriel De Santis jugará cedido en Caracas FC durante todo el 2025. Luego de ser presentado, el artillero se mostró contento por esta oportunidad y remarcó que el apoyo de su familia fue muy importante en sus primeros entrenamientos con el conjunto llanero.

"Muy contento de poder volver a mi casa. Se siente una alegría enorme. Aquí tengo muchos amigos de la infancia, de verdad que estoy muy feliz y con muchas ganas de que empiece esto (...). Me vinieron muchos pensamientos a mi cabeza. Obviamente, pensé en mi familia que siempre me apoyó y vino a Cocodrilos a apoyarme. Muchos compañeros que pasaron por aquí ya no están y eso también da mucha nostalgia", mencionó en la redes sociales de Caracas FC.

Por otra parte, De Santis remarcó que llega en un gran momento debido a la experiencia que acumuló en varios equipos del extranjero. Asimismo, indicó que buscará demostrar su mejor nivel.

"Son valores que me deja mi familia, la humildad y el sacrificio que siempre entregué, y eso me hizo llegar a un nivel muy alto. Vengo con muchas ganas de volver a mi potencial y demostrar lo que soy. Tengo mucha más madurez, mucha más experiencia y muchas cosas que seguramente me ayudarán durante mi estadía aquí", concluyó.

¿En qué clubes jugó Jeriel De Santis?

Jeriel De Santis se formó en las categorías juveniles de Caracas FC en Venezuela y desde temprana edad migró al fútbol europeo. Conoce los clubes en los que jugó.