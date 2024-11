Jairo Concha pasó de perder una final nacional en 2023 con camiseta de Alianza Lima a ganar la Liga 1 Te Apuesto 2024 con la casaquilla de Universitario, el equipo de sus amores. Su paso a la vereda de al frente fue uno de los movimientos de mercado más sonados a comienzos de temporada, una decisión que resultó buena para su carrera porque se coronó con la 'U' en el año de su centenario. Sin embargo, lo que llamó la atención del volante en las celebraciones del conjunto crema fue el insulto dirigido a Bruno Marioni, exdirector deportivo blanquiazul.

El volante, si bien no fue un titular indiscutible en el esquema de Fabián Bustos, cuando le tocó jugar aportó de gran manera al equipo crema que salió bicampeón en el año que cumplió 100 años de vida. Con el elenco merengue, Concha anotó un gol y brindó 7 asistencias a lo largo del 2024.

Jairo Concha consiguió su primer título nacional con Universitario en 2024. Foto: Universitario

Jairo Concha reveló que fue maltratado en Alianza Lima

En conversación con el programa de YouTube 'Palabra de hincha', el jugador crema aclaró que no cuestionó la profesionalidad de sus excompañeros íntimos y confesó que recibió malos tratos de la gente que maneja a Alianza Lima.

"En realidad, yo no dije que en el otro lado no son profesionales. Intenté engrandecer a mis compañeros, más no matar a nadie. Tal vez se puede entender mal. Esa sí es verdad (lo que dijo de Bruno Marioni). Fue por malos tratos y la forma que se dio todo. Sí (me sentí maltratado por Alianza Lima). Al club le tengo respeto porque estuve tres años, pero una cosa es el club y otra es quienes lo manejan. Hay personas que no sé qué hacen ahí. Hacen todo mal. A mis compañeros los quiero, todavía hablo con ellos", expresó.

Jairo Concha arremetió contra Bruno Marioni luego de obtener el título con Universitario

Durante una transmisión en vivo en redes sociales junto a Álex Valera, Jairo Concha insultó al exdirectivo íntimo mientras realizaba un cántico contra su exequipo. "El que no salta es un ca***. Bruno Marioni chupa***", se le escucha decir al volante de 25 años. Tras ello, regresó a uno de los sitios del bus donde se encontraba.