Universitario de Deportes se coronó campeón en el año de su centenario. El equipo que dirige Fabián Bustos ganó los dos dos torneos de la Liga 1 Te Apuesto: Apertura y Clausura, por lo que conquistaron la estrella 28 en su historia y se consolidaron como los únicos bicampeones del fútbol peruano. Pese a que empataron este domingo con Los Chankas, los cremas aprovecharon la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC para levantar el título nacional. Uno de los jugadores que mostró toda la alegría fue Jairo Concha.

El mediocampista nacional llegó este año a Universitario tras su paso por Alianza Lima, club donde logró un bicampeonato. A inicios del 2024, Concha llegó a la 'U' en un traspaso que generó diversas opiniones, no solo por firmar por el clásico rival, sino por cómo se manejó su salida del cuadro íntimo. Este domingo, en medio de las celebraciones, el jugador apuntó contra Bruno Marioni, gerente deportivo del conjunto blanquiazul.

Jairo Concha arremetió contra Bruno Marioni tras obtener el título con Universitario

Durante una transmisión en vivo en redes sociales junto a Álex Valera, el mediocampista de 25 años insultó al directivo de Alianza Lima mientras realizaba un cántico contra su exequipo. "El que no salta es un ca***. Bruno Marioni chupa***", se le esucha decir a Concha. Tras ello, el volante regresó a uno de los sitios del bus donde se encontraba.

¿Qué dijo Jairo Concha tras salir campeón con Universitario?

"Demostré que estoy a la altura de Universitario. Muy contento, no es mi primer título, pero este es mucho más especial. Gracias a Dios se me pudo dar la revancha. El año pasado lamentablemente perdí un título, pero cómo no lo iba a perder ante un equipo que se saca la m*** todos los días entrenando y son profesionales todos", dijo a ras de cancha para las cámaras de L1 MAX.