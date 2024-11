La detención de Agustín Lozano generó mucha preocupación en la interna de la Federación Peruana de Fútbol. El equipo de Jorge Fossati se encuentra a pocos días de afrontar un decisivo partido contra Chile por las Eliminatorias. En medio de este panorama, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, salió al frente para manifestarse sobre lo acontecido.

Al ser consultado si esta situación afecta su continuidad en la entidad, el exfutbolista expresó un firme mensaje sobre cuáles son sus verdaderas preocupaciones.

"Esto ya lo viví, en parte, con Edwin (Oviedo), a mí me afecta más... Yo tengo una premisa, que cuando uno tiene problemas personales, que los resuelva, pero a la selección que no la toquen. Acá estamos tocando a la selección, lamentablemente, con lo que pasó con Agustín, porque nos vemos afectados en el trabajo del día a día para lo que resta de estos partidos (Chile y Argentina). Yo ahora no tengo tiempo para pensar en eso. Si tenemos que ayudar personalmente, lo vamos a hacer, pero tenemos que reunirnos con la gente que quedó en el directorio y puede sostener la marcha institucionalizada de la FPF. Eso es lo que me preocupa a mí", respondió en conferencia de prensa.

Oblitas y su preocupación para el Perú vs. Chile

Por otra parte, el directivo mencionó que la noticia de la detención de Agustín Lozano lo tomó por sorpresa. Además, lamentó que esto afecte la planificación con miras al partido ante Chile en Lima.

"Anoche conversé con Agustín Lozano por el tema de la localía. Hablamos un rato y hoy con la mañana me encontré con esta desagradable noticia que a todos de la Federación nos afecta. Se trata del presidente (...). Sería poco serio si te digo que no va a afectar el tema del trabajo con la selección, esto es lo que más me preocupa a mí. Tenemos gastos que hacer, pagos que hacer y hay 2 personas que se encargan de este tema y están con prisión preventiva. Imagínense en la situación que nos encontramos. Hable con Arturo Ríos y me dijo que esto se va a solucionar en estos días", indicó

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por Eliminatorias 2026?

El compromiso entre la selección peruana y su similar de Chile está programado para el viernes 15 de noviembre de 2024, en una jornada clave para ambos combinados. El elenco de Jorge Fossati llega a este partido con la urgencia de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación al Mundial de 2026.