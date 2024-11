La selección peruana se alista para enfrentar a Chile y Argentina por la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias 2026 rumbo al próximo mundial. Pensando en estos partidos, el último domingo 5 de noviembre, Jorge Fossati brindó la lista de convocados de 29 jugadores. Entre los futbolistas llamados, figura el regreso de Paolo Guerrero, quien no estuvo en los dos encuentros anteriores. Este lunes 4, el entrenador charrúa se refirió al regreso del delantero de Alianza Lima.

En rueda de prensa, Jorge Fossati explicó la razón de la convocatoria de Paolo Guerrero a la Bicolor y señaló que su retorno pasa principalmente porque ha demostrado "vigencia", un aspecto que él toma bastante en cuenta a pesar de la edad que pueda tener un jugador.

Jorge Fossati habló sobre la convocatoria de Paolo Guerrero en la selección peruana

En un comienzo, Fossati precisó que Guerrero no ha tenido una temporada normal, pero que en los últimos meses se ha puesto a punto para ser nuevamente considerado.

"Lo he visto progresivamente cumplir con algunas etapas. Guerrero no ha tenido una temporada normal por motivos que no vienen al caso recordar ahora. Tampoco ha tenido una temporada normal en cuanto a cantidad de partidos. Después de la Copa América, él tuvo algunas dificultades y luego se fue afianzando en los trabajos con su nuevo equipo (Alianza Lima)", manifestó el DT.

Paolo Guerrero registró 4 goles con Alianza Lima en este 2024. Foto: Club Alianza Lima

"Consideramos que ha pasado esas etapas y demuestra estar en condiciones de volver a la selección peruana, así que no creo que le extrañe a nadie. Desde un principio he sido muy claro en cuanto a que más allá de la edad, el jugador tiene que mostrar vigencia y presente, más allá de que tenga 20 años o 50, por esa razón Paolo está acá", sentenció.

Lista de convocados de la selección peruana para el reinicio de las Eliminatorias 2026

Son 29 jugadores los que Jorge Fossati decidió convocar para jugar contra Chile y Argentina por la fecha 11 y 12 de las clasificatorias, respectivamente.