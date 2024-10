Universitario, a pesar de la dolorosa derrota ante Sporting Cristal, se encuentra en un momento sublime porque está a una victoria de conseguir ser bicampeón nacional en un año tan especial como el de su centenario. Por ello, el compromiso ante Los Chankas de este domingo 3 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 será especial no solo para todos los hinchas cremas, sino también para Edison Flores, quien disputaría su último duelo con camiseta merengue en Andahuaylas.

En el programa de YouTube 'Doble punta', el periodista Horacio Zimmermann reveló una conversación que tuvo con el jugador de la selección peruana en que el 'Orejas' le contó sus planes a futuro, los cuales no incluía su permanencia en el equipo de sus amores para la próxima temporada. De esta manera, uno de los goleadores de la 'U' se despediría del conjunto crema este año.

Edison Flores tiene 10 goles con la 'U' esta temporada en Liga 1 y Copa Libertadores. Foto: Luis Jiménez/GLR

¿Por qué Edison Flores no continuaría en Universitario para el próximo año?

En el citado espacio digital, Zimmermann relató que, en una conversación que tuvo con Edison Flores a mitad de este año, el volante crema le reveló que su plan de vida era volver a vivir en Estados Unidos, por lo que su renovación con Universitario difícilmente se daría.

“El partido 'U' vs Cienciano marcó el 100% de efectividad de la 'U' de local este año, pero también podría haber marcado el último partido de 'Orejas' Flores en el Monumental. Cuando lo entrevisté en mayo o junio de este año, hablamos de su vida personal, de sus hijos, saliendo un poco del fútbol, contando anécdotas de chico; me contó abiertamente que su plan de vida era volver a vivir en Virginia, donde había vivido cuando defendió la camiseta del DC United, porque allá hay tranquilidad absoluta, le gustó mucho vivir ahí, por la seguridad, la educación, por todo. Entonces le pregunté si este es su último año en la 'U'. 'Puede ser', me dijo”, explicó el comunicador.

De esta manera, si la 'U' consigue el Torneo Clausura en Andahuaylas, el compromiso ante Los Chankas sería el último que disputaría con camiseta crema y se iría bicampeón nacional.

Si bien el vínculo contractual con la 'U' culmina este 2024, su carta pase le pertenece al Atlas de la Liga MX, pero buscaría alguna oferta en el extranjero. “El contrato de Edison Flores acaba este año, pero él pertenece a Atlas de México, creo que va a esperar alguna posibilidad afuera para ir”. Además, agregó que es complicado ser un referente de una institución tan grande como lo es Universitario: "Jugar en la 'U' y Alianza es difícil, te carcome, te envejece, porque estás todos los días presionado de ganar y el peso es mucho mayor porque eres un referente de la institución".

¿Cuándo juegan Universitario vs Los Chankas por la última fecha del Clausura?

El decisivo duelo entre Universitario vs Los Chankas se disputará el domingo 3 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.