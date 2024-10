Los Chankas disputó su último duelo ante Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36 y perdió 1-0, pero esa no fue lo más amargo que vivió en su aventura en Piura. Por una descoordinación con una aerolínea, se quedaron varados en la ciudad norteña y no pudieron llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el miércoles 30, pero no pudieron abordar inmediatamente su vuelo desde la capital a Ayacucho. Por ello, los andahuaylinos solicitaron la reprogramación de su partido ante Universitario por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Sin embargo, la FPF declinó su pedido por una fuerte razón.

Este domingo 3 de noviembre, la 'U' visitará Andahuaylas en busca de una victoria ante Los Chankas para obtener el título del Clausura y, por ende, el bicampeonato nacional en el año de su centenario, pero Alianza Lima desea impedir que su 'compadre' consiga su estrella 28, por lo que espera una derrota de los cremas y una victoria en Matute ante Cusco FC por la fecha 17 del segundo certamen del año.

¿Por qué la FPF declinó pedido de Los Chankas?

De acuerdo con el periodista Kevin Pacheco, la fecha para los partidos que definen al ganador del Clausura no se cambiará por una fuerte razón: afectaría los trabajos de la selección peruana de cara a la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Chile y Argentina.

"FPF no cambiará la programación de los partidos en Andahuaylas y Matute. Ya se lo informaron a los clubes. Autoridades de Liga 1 se amparan en el reglamento del torneo. Además, indicaron que variación de la fecha afectaría entrenamientos de la selección", se lee en el tuit del citado comunicador.

El próximo compromiso de la Bicolor será el viernes 15 de noviembre ante el combinado chileno de Ricardo Gareca en un partido que enfrenta a las dos peores selecciones de las clasificatorias Conmebol a la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Tuit de Kevin Pacheco sobre decisión de la FPF. Foto: captura de X/Kevin Pacheco

FPF se pronuncia oficialmente sobre pedido de Los Chankas

A través de un documento, la FPF le respondió a Los Chankas y rechazó su solicitud, por lo que el Universitario vs Los Chankas se mantendrá en la fecha y hora inicial. "Hemos analizado cuidadosamente su solicitud y la documentación adjunta, así como las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Liga 1 2024, comprendemos las dificultades que ha enfrentado su equipo y lamentamos los inconvenientes. Sin embargo, debemos informarle que, luego de evaluar su solicitud, no es posible proceder con la reprogramación del partido", se lee.

Respuesta oficial de la FPF a Los Chankas. Foto: captura de documento

Por otro lado, en la carta se toca que ADT vivió una situación parecida, pero no solicitó una reprogramación. "Ahora, si bien entendemos su preocupación, es importante destacar el caso de ADT, cuyo partido programado para el viernes 1 de noviembre no ha sido objeto de reprogramación a pesar de enfrentar circunstancias similares a las expuestas por su club", se añadió.

Segunda parte de la respuesta oficial de la FPF a Los Chankas. Foto: captura de documento

Los Chankas solicitó reprogramación de manera formal

El elenco andahuaylino envió un correo electrónico a la Liga 1 para hacer oficial su pedido de reprogramación de su cotejo contra Universitario, el cual se llevará a cabo el domingo 3 de noviembre de 2024. Así lo dio a conocer el periodista de RPP Kevin Pacheco, quien añadió que Los Chankas piden que el partido se dispute el miércoles 6.

"Buenas tardes. Por medio de la presente hacemos llegar nuestra solicitud en forma oficial la reprogramación de nuestro encuentro deportivo a jugarse por la fecha 17 a jugarse contra el Club Universitario de Deportes en Andahuaylas", indica el correo compartido por el hombre de prensa.