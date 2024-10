El Peru vs Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias aún no tiene sede definida. Foto: composición LR/Conmebol Libertadores/Facebook/difusión

En noviembre, la selección peruana disputará quizá su partido más importante de las Eliminatorias 2026 ante el combinado chileno de Ricardo Gareca. Si bien el encuentro está programado por Conmebol para disputarse en la quincena del próximo mes, un conflicto entre la Federación Peruana de Fútbol y el Instituto Peruano del Deporte provocaría que este vital compromiso no se dispute en el Estadio Nacional y, por ende, se buscaría otro escenario como el Monumental de Ate.

En el ámbito deportivo, tras la derrota ante Brasil por 4-0, la Bicolor al mando de Jorge Fossati se encuentra con 'respirador artificial' en el penúltimo lugar de la tabla de las clasificatorias al Mundial 2026 con 6 unidades. Ahora, en la jornada 11 del certamen, enfrentará a Chile, que se ubica en el fondo de la clasificación con 5 puntos, en un partido que podría decidir el destino de ambas selecciones de cara al objetivo de acceder a la Copa del Mundo.

La FPF está incómoda con el IPD por no respetar acuerdo con respecto al Estadio Nacional

En el programa 'Mano a mano' del canal de YouTube Denganche, el periodista Michael Succar detalló que la incomodidad del máximo ente del fútbol peruano con el IPD se debe a que no se respetó el acuerdo entre ambas partes de que el último concierto que habría en el primer escenario deportivo del país sería el de Paul McCartney.

"Hay una molestia grande en la FPF porque el acuerdo establecido para los últimos partidos del año o para este duelo contra Chile era que el último evento en el Estadio Nacional para que la cancha pueda llegar a tiempo al partido con Chile iba a ser Paul McCartney. En el medio le dijeron: 'Tenemos este evento'. Es un evento de reguetón de 12 horas que se debería desarrollar el 31 de octubre, una jornada larga que maltrata la cancha y que no permitió que el Nacional sea preparado desde este lunes (28 de octubre), sino que tendrían que esperar al viernes (1 de noviembre) y, además, con un evento grande de por medio, con lo cual no alcanzaría los tiempos para tenerlo preparado para el duelo con Chile", contó el comunicador.

Por otro lado, debido a esta situación, las autoridades de la FPF gestionarían con Universitario de Deportes para jugar el Perú vs Chile en el Estadio Monumental, de acuerdo con Succar, quien cuestionó al IPD por no priorizar el deporte sobre otros espectáculos.

"Tendrían que empezar a gestionar para jugar en el Estadio Monumental. ¿Cuál es la molestia? Dentro del acuerdo no estaba este último evento, no les avisaron. Lo que habían quedado es que el concierto de Paul McCartney era el último para después entregarles la cancha para que la preparen. Me parece que el IPD debe priorizar qué es lo más importante: ¿la comodidad de la selección peruana para que dispute el partido por Eliminatorias o recibir espectáculos?", añadió.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por Eliminatorias 2026?

El enfrentamiento entre la selección peruana y Chile está programado para el viernes 15 de noviembre de 2024, en una jornada clave para ambos combinados. El equipo de Jorge Fossati llega a este compromiso con la urgencia de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación al Mundial de 2026. En tanto, Chile se encuentra hundida en una crisis de resultados al mando de Ricardo Gareca, que buscará la victoria ante su exdirigidos para continuar en el banquillo mapocho y salir del sótano de la tabla.