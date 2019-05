Griezmann y Simeone lloraron desconsoladamente en la despedida de Godín [VIDEO]

Diego Godín confirmó este martes su decisión de no continuar en el Atlético de Madrid cuando finalice la temporada en una rueda de prensa en el Estadio Wanda Metropolitano. El defensa uruguayo no pudo contener las lágrimas e interrumpió su discurso porque no podía seguir hablando. El video fue compartido en Youtube.

“Como se imaginarán, los he citado a todos porque son mis últimos días, mis últimos dos partidos con el Atlético de Madrid. Quería comunicárselo yo, que lo supieran de mi boca, en primera persona, por el cariño que les tengo a todos a este club", expresó Godín, emocionado en el estrado.

El acto de la despedida de Diego Godín fue muy emotiva para los aficionados, el propio club, el presidente, compañeros y comando técnico. Sin embargo, los jugadores más ‘tocados’ fueron Antoine Griezmann, Juanfran y Koke y también el técnico Diego Simeone, quienes vivieron al borde del llanto las palabras de Godín, tal como se aprecia en las imágenes de Youtube.

El más afectado por la marcha de Diego Godín es, sin duda, Antoine Griezmann. El charrúa es el padrino de Mía, la hija mayor del francés y ambos mantienen una hermosa amistad. El campeón del mundo lloró desconsolado mientras el capitán hablaba en el estrado y también cuando le tocó tomarse la foto oficial que terminó en un sentido abrazo. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Además, el ‘Cholo’ Simeone no pudo contener la emoción y se le escaparon algunas lágrimas cuando escuchaba despedirse al capitán de su equipo, que dejará el club tras nueve temporadas, siendo el mayor futbolista extranjero más laureado con ocho títulos en casi 400 partidos.