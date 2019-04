Wrestlemania 35: The IIconics sorprenden al mundo al ganar los títulos en parejas [VIDEO]

Las mujeres no se quisieron quedar atrás en cuanto a la división en parejas concierne. Si los varones de SmackDown brindaron una tremenda lucha de 4 equipos, las féminas nos regalaron un combate lleno de emociones y con momentos memorables en Wrestlemania 35.

Desde que aparecieron acompañadas por Bret Hart, Natalya y Beth Phoenix tomaron el protagonismo de la lucha dominando a las tres parejas. Solo Bayley y Sasha Banks pudieron hacerle frente con efectivos movimientos en equipo.

Por su parte las IIconics fueron más astutas al mantenerse lejos de la acción y solo entrando al ring cuando el peligro se encontraba despejado. En un momento dado, Tamina y Nia Jax despertaron para barrer el piso con sus rivales.

Momentos destacables fueron cuando Natalya le aplicó el 'francotirador' a Bayley y Sasha a la vez y la 'sapoplancha' de Sasha Banks en tributo a Eddie Guerrero.

No obstante, en un giro de tuerca que nadie esperaba, Billie Kay logró sacar del ring a 'The Glamazon' cuando ya tenía fuera de combate a Bayley y consiguió la cuenta de tres para darle su primer campeonato en WWE a The IIconics. Las australianas se convierten en el segundo equipo femenino en coronarse campeonas en pareja.