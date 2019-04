WWE: Las 10 mejores entradas en la historia de Wrestlemania [VIDEO]

Una gran entrada es el prólogo de una gran lucha. Uno de las cosas más esperadas de Wrestlemania 35 son las entradas especiales que los luchadores han preparado para el momento que marcará sus carreras para siempre.

WWE no escatima en esfuerzos para hacer de su evento más importante un show inolvidable. Esta es la lista de las 10 mejores entradas de la historia de Wrestlemania, la cual incluye las de luchadores como Triple H, The Undertaker, The Rock, John Cena y Shawn Michaels. ¿Las recuerdas todas?

10. The Rock (WrestleMania 32)

Para el momento en que llegó Wrestlemania 32, The Rock ya era una estrella de cine que hacía esporádicos regresos a su primera casa, WWE. Dwayne Johnson entró con un gran lanzallamas para prenderle fuego a una maqueta con su nombre, simplemente espectacular.

9. Rusev (WrestleMania 31)

Rusev, que en ese momento representaba a Rusia, se enfrentaba a John Cena por el campeonato de los Estados Unidos. Montado en una serie de tanques soviéticos, 'The Bulgarian Brute' lució más imponente que nunca.

8. Andre the Giant (WrestleMania 3)

La gran leyenda de la lucha libre mundial retaba a Hulk Hogan en lo que fue la lucha más anticipada de la historia de Wrestlemania. Acompañado de su manager Bobby Heenan, el gigante se encaramó en una especie de carro que lo llevó desde la entrada hasta el cuadrilátero, lo cual lo hacía ver más grande de lo que ya era.

7. John Cena (WrestleMania 25)

John Cena siempre tuvo entradas variopintas, se recuerda mucho aquella vez que entró personificando a un mafioso de Chicago o cuando entró acompañado de un coro de iglesia cantando su canción de entrada, pero la que entra en este top es la del año 2009 cuando un gran grupo de jóvenes ataviados como el 'rapero mayor' se presentaron para hacerle un pasillo muy especial hacia el cuadrilatero.

6. Hulk Hogan (WrestleMania 7)

Hulk Hogan llegaba a Wrestlemania 7 no solo buscando el título mundial, sino también representando a los Estados Unidos ante el simpatizante irakí Sgt. Slaughter. Su aparición con la bandera americana en sus manos se convirtió en ícono del evento más grande de WWE.

5. Sting (WrestleMania 31)

La única aparición de la leyenda Sting en Wrestlemania para enfrentar a Triple H tuvo una entrada digna de un evento único e irrepetible. 'The Icon' ingresó al 'Escenario más grande de todos' acompañado de músicos japoneses con el rostro pintado como él, la luz del día le dio un toque épico a su debut en WWE.

4. Ric Flair (WrestleMania 24)

Si Sting hizo su mejor entrada en su primer Wrestlemania, Ric Flair lo hizo en su último. 'El jugador más sucio' se guardó su mejor túnica para esta lucha y los fuegos artificiales crearon un momento que los fanáticos desearon que no se acabe nunca.

3. Undertaker (WrestleMania 20)

Después de 4 años de no ver a 'El Fenómeno' en su forma de 'hombre muerto', The Undertaker volvió a la manera en que todos lo conocimos en el 2004, para enfrentar a su hermano Kane.

2.Triple H (WrestleMania 30)

Triple H no es solo el 'Rey de Reyes', sino también el rey de las entradas espectaculares en Wrestlemania. Solo sus apariciones merecen un top aparte por lo que fue muy difícil escoger una ya que cualquiera podía haber integrado la lista.

1. Shawn Michaels (WrestleMania 12)

La entrada más recordada de la historia de Wrestlemania es, sin duda, la de Shawn Michaels ingresando desde el techo del coliseo. El 'chico rompecorazones' apareció de una manera tan majestuosa que nunca se pudo igualar algo así hasta ahora. ¿Nos tendrá preparado algo especial WWE para este año?