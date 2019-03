Antofagasta vs. Fluminense EN VIVO por DirecTV Sports: horarios y canales para ver GRATIS por la Copa Sudamericana

Antofagasta vs Fluminense EN VIVO ONLINE | Ambos equipos se enfrentarán en la primera ronda de la Copa Sudamericana en el estadio Regional Calvo y Bascuñán, en Chile, hoy jueves a las 5:15 p.m. (hora peruana). Conoce cómo ver EN VIVO este partido a través de canales de televisión y servicio de streaming.

Antofagasta vs Fluminense jugarán por la primera fase de la Copa Sudamericana. Para concluir un pronóstico, se debe tener en cuenta que el equipo chileno quedó 0-0 en el cotejo de ida que se jugó en Brasil, por lo que se cree que debería cuidar más su portería en el partido de hoy.

Aunque no pudo meter goles, el Fluminense destacó porque tuvo más del 75% de posesión del balón y cerca de 10 remates directos.

Sin embargo, considerando que sus únicos jugadores de renombre Ganso y Pedro no fueron inscritos para la primera fase de la Copa Sudamericana y que el equipo chileno tendrá una defensa muy sólida, se pronostica que el ganador será Antofagasta.

Las posibles alineaciones de Antofagasta son: Agustín Rossi; Gonzalo Fierro, Alejandro Delfino, Tomás Asta-Buruaga, Nicolás Peinalillo; Gabriel Sandoval, Cristián Rojas, Marco Collao, Jason Flores, Felipe Flores; y Tobías Figueroa. DT. Gerardo Ameli.

Los jugadores del Fluminense que podrían jugar en el partido de hoy son: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Paulo Ricardo, Mascarenhas; Airton, Bruno Silva, Daniel; Luciano, Yony González y Everaldo. DT. Fernando Diniz.

Para finalizar a preparação para o jogo decisivo contra o Antofagasta, o elenco do Fluminense realiza neste momento o último treino antes da partida, no Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan. #JuntosPelaSula #VamosFluzão pic.twitter.com/F2EsyD5Iad

El apasionante encuentre entre el Antofagasta vs Fluminense se jugará hoy jueves 21 de marzo de 2019 en el estadio Regional Calvo y Bascuñán, en Chile, por la primera ronda de la Copa Sudamericana.

El Antofagasta vs Fluminense se jugará en Chile, en el estadio Regional Calvo y Bascuñán. Revisa su ubicación aquí:

Antofagasta vs Fluminense en Perú: 5:15 p.m.

Antofagasta vs Fluminense en Brasil: 7:15 p.m.

Antofagasta vs Fluminense en Chile: 7:15 p.m.

¿Quedan entradas? Sí, en https://t.co/qp1EYGeSZv pueden comprarlas. Los niños también pagan. ¿A qué hora abre las puertas? A las 17:00. Lleguen con tiempo para evitar filas. Entrada impresa o en el celular y Canet en mano. ¿Cómo pasamos? Ganando. El 0-0 manda a penales la serie.

Antofagasta vs Fluminense en Brasil: DAZN Brazil

Antofagasta vs Fluminense en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Antofagasta vs Fluminense en Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Hoje é dia de decisão do Fluzão na Sula!

Acompanhe ao duelo com o Antofagasta, às 19h15, no Facebook do Fluminense e no YouTube do Dazn (https://t.co/EqbHqpb4QD)! #JuntosPelaSula #ANTxFLU pic.twitter.com/ivHEP0hQy6