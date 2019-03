Liverpool vs Everton EN VIVO: hora y canal para ver el derby de la Premier League

De pronóstico reservado. Liverpool vs Everton juegan este domingo en el estadio Goodison Park (11:15 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el derby de la ciudad por la jornada 29° de la Premier League.

El equipo que dirige Jürgen Klopp tendrá la chance de recuperar el liderato del torneo en una edición más del derby frente a Everton donde milita el colombiano Yerry Mina. No tienen margen de error porque Manchester City ganó y es el otro candidato a llevarse el título.

Liverpool está en el segundo casillero con 69 puntos, dos menos que los 'Citizens'. Los 'Reds' llegan motivados por la goleada propinada a Watford en la jornada anterior, que alargó a siete juegos su invicto en la liga. Esta temporada solo han perdido una vez en la Premier League: ante Manchester City.

Roberto Firmino es la principal duda frente a Everton (9° con 36 unidades), debido a una lesión. El brasileño será esperado hasta última hora por el entrenador Jurgen Klopp, para saber si lo considera o echa mano de otro elemento.

¿Dónde ver EN VIVO el Liverpool vs Everton por la Premier League?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Premier League, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Liverpool vs Everton: ¿qué canal pasará el partido por la Premier League?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de DirecTV Sports que transmitirá el duelo Liverpool vs Everton para toda Latinoamérica.

Liverpool vs Everton EN VIVO ONLINE: horarios del partido

Ecuador - 11:15 a.m.

Perú - 11:15 a.m.

Colombia - 11:15 a.m.

México - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 p.m.

Chile - 1:15 p.m.

Argentina - 1:15 p.m.

Uruguay - 1:15 p.m.

Paraguay - 1:15 p.m.

España - 5:15 p.m.

Liverpool vs Everton: probables alineaciones

Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Michael Keane, Kurt Zouma, Digne, Idrissa Gueye, Morgan Schneiderlin, Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Richarlison y Dominic Calvert-Lewin

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Giorginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino (Divock Origi).

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs Everton?

Si quieres seguir el Liverpool vs Everton Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.