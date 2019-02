Fleischman sobre Christian Ramos: “No rindió, no es un pecado y puede pasar” [VIDEO]

Christian Ramos estuvo en la mira de los medios deportivos en los últimos días tras ser separado del Al Nassr. El defensa de la selección peruana actualmente se encuentra en la búsqueda de un equipo para este 2019. Eddie Fleischman, analizó la campaña realizada por el peruano, donde citó a un periodista saudí que lapidó a la ‘Sombra’ resaltando que no convenció a nadie en su equipo.

Fleischman dio detalles de por qué Christian Ramos no dio la talla en el Al Nassr y para esto citó la opinión de un periodista saudí que sigue de cerca el fútbol árabe.

“Christian Ramos no fue capaz de probarse a sí mismo en Al Nassr el nivel que tenía y no convenció a los hinchas del club, ni al manager Daniel Carreño”, empezó leyendo Fleischman la información que manejaba sobre Ramos.

“No se involucró en los partidos que jugó, tampoco convenció al técnico interino y tampoco al actual entrenador Roi Vitoria. Ramos es rudo, pero no tuvo el nivel esperado, como sus colegas, en la línea de fondo”, agregó el periodista para alimentar el debate en la mesa de conducción de ‘Fox Sports Perú’..

Acto seguido, Julinho salió a quitarle créditos a la opinión del periodista saudí tras desnudar la campaña de Christian Ramos en el Al Nassr.

Fleischman no se quedó callado y respondió a su compañero de la mesa de conducción inclinándose por la crítica del colega saudí a Ramos. “Él da su opinión porque ha visto partidos, porque tiene información y lo que aparentemente sucedió es que Ramos no rindió, lo cual no es un pecado y puede pasar”, concluyó.

Lo que no es un secreto es que Christian Ramos actualmente se encuentra sin equipo y días atrás sonó como posible refuerzo en Alianza Lima. Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa salió a revelar que no lo tenía entre sus planes, sin embargo, Peter Arévalo manifestó que sí hubo un contacto entre la ‘Sombra’ y la directiva ‘íntima’, pero que esto no llegó a buen puerto por temas económicos.

“Ramos no llega a Alianza por temas económicos....”, Arévalo, además indicó que cuando la directiva vio las pretensiones económicas del selecciona nacional fueron realistas y sabían que no podían desembolsar lo que pedía el defensa de 30 años.