Abrazo íntimo

Por un momento hubo tensión e incertidumbre en La Victoria. Y es que diversas versiones señalaban que la contratación del técnico Miguel Ángel Russo se había complicado debido a que el estratega argentino y la directiva de Alianza Lima no habían llegado a un acuerdo económico.

Preocupados por resolver el tema, la comisión de fútbol, encabezada por el administrador temporal Renzo Ratto y el gerente deportivo Gustavo Zevallos se reunieron la noche del jueves para definir este detalle. Era un tema no menor, pues se pudo conocer que las pretensiones económicas del extécnico de Millonarios son muy altas y que bordearían los 60 mil dólares.

Finalmente, los blanquiazules, convencidos del gran trabajo que Russo ha realizado en los diferentes equipos que dirigió, logrando el título de la Copa Libertadores con Boca Juniors en el 2007, decidieron apostar por él.

Ya con todo resuelto, la institución aliancista, a través de sus redes sociales, oficializó la llegada de Russo por toda la temporada 2019, en reemplazo del uruguayo Pablo Bengoechea.

Hoy su asistente Hugo Gottardi llegará a nuestro país para inspeccionar las instalaciones del club íntimo. No se descarta que pueda venir acompañado por el DT de 62 años. Si ello no sucede, los hinchas victorianos tendrían que esperar hasta el 3 de enero, fecha cuando se haría la presentación oficial del DT, quien en el 2017 salió campeón del fútbol colombiano con Millonarios y este año logró la Superliga de ese país.

Está cerca

Por estas semanas, Alianza Lima ha generado noticias por los refuerzos que ha logrado contratar para la próxima temporada. Rodrigo Cuba, José Manzaneda, Aldair Salazar y la llegada del técnico Miguel Ángel Russo han ilusionado a los hinchas blanquiazules con un equipo que no solo pueda lograr el título 2019, sino que logre realizar una buena campaña en la Copa Libertadores. A todos ellos se le podría sumar un motivo más para soñar: Pedro Gallese.

El arquero no ha logrado tener la continuidad necesaria en el club Veracruz de México, dueño de su carta pase y los ‘Tiburones Rojos’ declararon al guardameta nacional transferible, porque no está en los planes del técnico Robert Siboldi. A pesar de que se manejaba la información de que Querétaro estaba interesado en sus servicios, hasta el momento no ha sido oficializado. Si en las próximas horas Gallese no define su futuro en México, que cerró su libro de pases ayer, el exarquero de Juan Aurich reforzaría Alianza Lima, que ya realizó todas las gestiones para obtener su préstamo y así pueda competir el puesto junto a Leao Butrón e Ítalo Espinoza.❧

Sabía que...

El volante Alejandro Hohberg todavía no define su continuidad en Alianza Lima. El habilidoso jugador, quien tiene una tentadora oferta de Real Garcilaso, le ha solicitado a la dirigencia íntima un contrato prolongado, petición que no ha sido aceptada por lo blanquiazules. Todo se definirá en los próximos días.

en cifras

13

clubes ha dirigido Miguel Ángel Russo.

435

partidos jugó Miguel Ángel Russo en su faceta como futbolista.