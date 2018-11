Ciudadano español estafó a deportistas peruanos con grandes cantidades de dinero

Un video subido a YouTube muestra a un grupo de deportistas peruanos manifestando su indignación y malestar hacia el ciudadano español Josep Pascual, quien —según las versiones— los estafó con grandes cantidades de dinero.

Los atletas denunciaron en el video de YouTube que Josep Pascual, de 53 años, les prometió grandes auspicios a cambio de pagarle una cuantiosa suma de dinero. Sin embargo, nuestros compatriotas jamás volvieron a verlo.

"A mí me prometió dar, al cambio en soles, 103 mil soles y yo le deposité como adelanto 1500 dólares, de los cuales nunca vi ni un sol. No me los devolvió, cuando dijo que me los iba a devolver. Nunca me los devolvió y el cheque que me dio diferido no tenía fondos y nunca vi esa plata", contó Christian Málaga, piloto de cuatrimoto en una entrevista con América Noticias.

"Lo que él prometía, es más está en el contrato que firmaron todos los deportistas, era que el primer año, te conseguía como mínimo 8 a 10 mil dólares de auspicio económico. Y lo que él decía era que el primero de mayo a más tardar todos íbamos a tener el dinero en nuestras cuentas del auspicio económico", añadió Nicolás Pacheco en el clip que se subió a YouTube.

Tras estas denuncias, Josep Pascual emitió un comunicado y aseguró que nunca ha percibido dinero en concepto de afiliación por parte de ningún deportista y que nunca ha faltado a las obligaciones con sus deportistas.