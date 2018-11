Alianza Lima vs Ayacucho EN VIVO: íntimos salen por un triunfo de altura en Torneo Clausura 2018

EN VIVO | Alianza Lima vs Ayacucho Con el ánimo al tope tras ganar el clásico del fútbol peruano y mantener el tercer lugar en el Acumulado, íntimos salen hoy a las 3:30 horas (EN DIRECTO ONLINE) ante ayacuchanos por una victoria clave en el estadio Ciudad de Cumaná por el Torneo Clausura 2018. Este será un cotejo decisivo para los íntimos que desean sumar su cuarto triunfo consecutivo para meterse en el Play Off.

Sin embargo, Alianza Lima enfrentará a un conjunto local, que pese a estar todavía complicado con el descenso, lucha por ganar el Clausura, ya que está a cinco puntos del líder Melgar. Además quieren reivindicarse con su hinchas tras la goleada (6-0) ante Cristal.

Se debe indicar que Ayacucho F.C. lleva 4 victorias consecutivas en casa, pero las últimas dos veces que recibieron a los blanquiazules terminaron cayendo 2-1.

Para este cotejo, Pablo Bengoechea volverá a alinear de titular al delantero Mauricio Affonso, que llega en un buen momento.

Asimismo, Óscar Vílchez, tomaría el lugar de Maximiliano Lemos en el once titular. Por su parte, el arquero Leao Butrón, pese a no estar al 100% por un problema de deshidratación, viajó y todo hace indicar que será el dueño del arco. Duclós y Villamarín no viajaron. Michael Espinoza será el árbitro.

📋✈️ Este es el plantel oficial que viaja a Ayacucho para enfrentar a @ayacufc por el Torneo Clausura. #ArribaAlianza



El equipo viaja seguro gracias a @assistcard. pic.twitter.com/lmezz4ZRYL — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 6 de noviembre de 2018

Alianza Lima vs Ayacucho EN VIVO ONLINE: Horarios de duelo por Torneo Clausura 2018

México - 3:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Paraguay - 4:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Brasil - 5:30 p.m.

Alianza Lima vs Ayacucho EN VIVO ONLINE: Canales

Gol Perú (canal 14 y 714 de Movistar TV)

Narración: Jorge Kieffer

Comentarios: Julián Fernández y Roberto 'Titín' Drago

RPP Noticias (89.7 FM de la radio)

Narración: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliati

Alianza Lima vs Ayacucho EN VIVO | Alineaciones probables

Alianza Lima: Leao Butrón; Hansel Riojas, Gonzalo Godoy, Aldair Fuentes, José Guidino; Óscar Vílchez, Maximiliano Lemos, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg, Roberto Villamarín y Mauricio Affonso.

Ayacucho F.C.: Italo Espinoza; Aldair Perleche; Ronaldo Bogado, Juan Barreda, Hugo Souza; Cristian Mejía, Tarek Carranza, Robert Ardiles, Kevin Sandoval, Ever Chávez yMauricio Montes.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Alianza Lima vs Ayacucho por el Torneo Clausura 2018?

Si quieres seguir en Internet el Alianza Lima vs Ayacucho, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.