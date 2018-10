Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE: nueva edición del Superclásico español

VER EN VIVO Barcelona vs Real Madrid se juega el domingo 28 de octubre en el Camp Nou. El ‘Superclásico español’ irá desde las 10:15 am (hora peruana) por la jornada 10 de la Liga Santander. Será trasmitido vía DirecTV Sports; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto larepublica.pe.

Este Barcelona vs Real Madrid será diferente a las anteriores ediciones, ya no se verá el duelo aparte entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El ‘10’ azulgrana estará ausente luego de la fractura al radio del brazo derecho uqe lo dejará tres semanas fueras de las canchas. Mientras que ‘CR7’ dejó la Liga Santander en la presente temporada para fichar por la Juventus de la Serie A de Italia.

Este será el primer ’Clásico’ de LaLiga en el Camp Nou, el FC Barcelona es el actual líder con 18 puntos. Los dirigidos por Ernesto Valverde vienen de golear en la última fecha al Sevilla por 4-2, sin embargo, en las jornadas anteriores habían conseguido dos empates consecutivos y una derrota.

🔙 Camp Nou, temporada 2017/18

🎥 ¿Recuerdas como fue #ElClásico del año pasado del Camp Nou? ¡No te pierdas el documental! 👇 https://t.co/9F8JhlQQQl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 de octubre de 2018

Al frente estará el cuadro ‘merengue’ que llega al Barcelona vs Real Madrid con una difícil situación en la Liga Santander, en los cinco últimos encuentros ha conseguido tres derrotas, un empate y una victoria, esta última fue el pasado 22 de setiembre ante el Espanyol.

Julen Lopetegui ha convocado para el Barcelona vs Real Madrid a todos los jugadores disponibles, la lista la conforma 22 elementos que ya se encuentran en FC Barcelona esperando el 'Clásico'. Los ausentes serán Dani Carvajal y Jesús Vallejo por lesiones. Mientras que la sorpresa es que sí fue incluido el brasileño Vinicius Junior.

Para el Barcelona vs Real Madrid ya se conoce la terna arbitral que impartirá justicia. José Sánchez será el juez central, mientras que sus asistentes serán Raúl Cabañero y José Gallego; Jorge Díaz cumplirá la misión del cuarto hombre.

Al revisar el historial de los últimos diez encuentros entre ‘azulgranas y ‘merengues’, el resultado se inclina a favor del FC Barcelona que logró cinco victorias, mientras que el Real Madrid lo hizo en tres ocasiones; empataron en dos restantes.

Para poder disfrutar de todos los partidos del Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

México - 10:15 a.m.

Panamá - 10:15 a.m.

Guatemala - 9:15 a.m.

Honduras - 9:15 a.m.

Nicaragua - 9:15 a.m.

Costa Rica - 9:15 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 11:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Paraguay - 11:15 a.m.

Puerto Rico - 11:15 a.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Chile - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

Canales para ver el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Costa Rica: TDN

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

México: TDN

Panamá: TDN

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2, DIRECTV Sports Puerto Rico

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE vía TV Chile por la Liga Santander

DirecTV Sports

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Rafinha; Coutinho, Luis Suárez.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale, Benzema.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Barcelona vs Real Madrid por la Liga Santander?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Real Madrid, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.