Bayern Munich vs PSG EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Champions League?

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs PSG EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League? El encuentro se jugará este martes 26 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Allianz Arena, en Alemania, y será transmitido por la señal de ESPN 7, Fox Sports y Disney Plus. Asimismo, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

Bayern Munich vs PSG: previa

Bayern Munich viene de golear 3-0 a Augsburgo en la Bundesliga. En la Champions League, el cuadro bávaro no la pasa bien y ha ganado 2 partidos y ha perdido 2, resultados que lo han posicionado en la posición 17.

El PSG, por su parte, también viene de derrotar 3-0 a Toulouse en la Ligue 1. En la Liga de Campeones, el cuadro que dirige Luis Enrique ha ganado 2 encuentros, perdió un cotejo y empató uno. Los parisinos se ubican en la casilla 25, fuera de zona clasificación, por lo que necesitan una victoria de manera obligatoria.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs PSG?

En Perú, el Bayern Munich vs PSG comenzará desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios según tu región:

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Munich vs PSG?

En Sudamérica (menos Argentina), el cotejo entre Bayern Munich vs PSG Roja será transmitido por la señal de ESPN 7 y Disney Plus. En suelo argentino, el duelo será televisado por Fox Sports. En España, el cotejo irá por el canal de Movistar+ Liga de Campeones.

Bayern Munich vs PSG: alineaciones posibles

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Min-Jae, Davies, Kimmich, Palinha, Olise, Musiala, Gnabry y Kane. DT: Vincent Kompany

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Dembelé, Kolo Muani y Barcola. DT: Luis Enrique

Bayern Munich vs PSG: historial reciente

Así quedaron los últimos 5 cruces de ambos equipos en la Champions League.

Bayern Múnich 2-0 PSG | 08/03/2023, vuelta de los octavos de final

2-0 PSG | 08/03/2023, vuelta de los octavos de final PSG 0-1 Bayern Múnich | 14/02/2023, ida de los octavos de final

| 14/02/2023, ida de los octavos de final PSG 0-1 Bayern Múnich | 13/04/2021, vuelta de los cuartos de final

| 13/04/2021, vuelta de los cuartos de final Bayern Múnich 2-3 PSG | 07/04/2021, ida de los cuartos de final

| 07/04/2021, ida de los cuartos de final PSG 0-1 Bayern Múnich | 23/08/2020, final.

¿Cómo ver Bayern Munich vs PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Munich vs PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.