Fórmula 1: Fernando Alonso y su molestia con los 'improvisados' pilotos

Fernando Alonso tenía la ilusión de conseguir la victoria en el Gran Premio Estados Unidos, pero no pudo terminar la primera vuelta pues su McLaren fuera embestido por el Williams de Lance Stroll y se vio en la obligación de abandonar la competencia.

El piloto canadiense no calculó la distancia y al momento de frenar en una chicana chocó el auto del asturiano, que anunció a su equipo que no puede continuar con la carrera por los daños que sufrió su vehículo.

El bicampeón de la Fórmula 1 se molestó con el canadiense, a quien lo calificó de improvisado.“No se puede correr con estos pilotos”, dijo el español.”El nivel parece más bajo que nunca. En Spa jugaron a los bolos con nosotros en la primera curva. Aquí ha vuelto a pasar, como en 2014”, agregó.

Disappointed race. Only 600 meters before getting hit from behind. Watching now the replays not much anyone could do, too many cars together into T4 🤷‍♂️. Just that👍. Just unlucky today. Now focus, preparation, and let’s hope this brings a nice result in Mexico next week.