McGregor vs Khabib TRANSMISIÓN EN VIVO: estelarizan el evento UFC 229 en Las Vegas

McGregor vs Khabib protagonizan uno de los combates más esperados del año en el UFC 229 (desde las 5:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) que se realiza en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Ambos peleadores disputan el el título de peso ligero.

El ruso actualmente sostiene el título de peso ligero, el mismo que perdió el irlandés por su ausencia en las artes marciales mixtas de casi dos años. Ahora, ambos se enfrentan en su en su mejor momento por edad en nivel.

Esta pelea trae mucho atracción porque es un choque de estilos y cada uno buscará imponer el propio. Khabib Nurmagomedov es un especialista en grappling y la lona. Mientras Conor McGregor es uno de los mejores strikers del mundo.

Según estadísticas que publicó la UFC, a pesar de no ser un especialista en el derribo, Conor McGregor tiene mayor efectividad a la hora de buscarlo. Lo consigue en un 62% de las veces que lo intenta. Nurmagomedov tiene un 45% de efectividad.

Horarios del UFC 229: McGregor vs Khabib

País Preliminares Main card

Ecuador 5:15 pm 9:00 p.m.

Perú 5:15 pm 9:00 p.m.

Colombia 5:15 pm 9:00 p.m.

México 5:15 pm 9:00 p.m.

Panamá 5:15 pm 9:00 p.m.

Bolivia 6:15 p.m. 10:00 p.m.

Paraguay 6:15 p.m. 10:00 p.m.

Venezuela 6:15 p.m. 10:00 p.m.

Argentina 7:15 p.m. 11:00 p.m.

Brasil 7:15 p.m. 11:00 pm

Chile 7:15 p.m. 11:00 pm

Uruguay 7:15 p.m. 11:00 p.m.

Canales del UFC 229: McGregor vs Khabib

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

UFC 299: Cartelera estelar Main Card por FOX Action

Título Ligthweight: Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov

Peso Lightweight: Tony Ferguson vs Anthony Pettis

Peso Light Heavyweight: Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes

Peso Heavyweight: Derrick Lewis vs Alexander Volkov

Women’s Strawweight: Michlle Waterson vs Felice Herrig

UFC 299: Cartelera preliminar Preliminary Card vía FOX Sports 1

Peso Bantamweight: Sean O’Malley vs José Alberto Quiñónez

Peso Flyweight: Sergio Pettis vs Jussier Formiga

Peso Welterweight: Vicente Luque vs Jalin Turner

Women’s Bantamweight: Aspen Ladd vs Tonya Evinger

UFC 229: Cartelera preliminar Early Preliminary Card por UFC Fight Pass

Women’s Bantamweight: Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya

Peso Lighweight: Scott Holtzman vs Alan Patrick

Peso Lightweight: Gray Maynard vs Nik Lentz

Peso Welterweight: Ryan LaFlare vs Tony Martin