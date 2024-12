Christian Cueva aún no define su futuro futbolístico para la temporada 2024. El volante nacional se encuentra como agente libre tras su paso con Cienciano. Ante ello, algunos equipos de la Liga 1 le han manifestado su deseo por contratarlo. Sin embargo, se conoció que 'Aladino' podría llegar al fútbol uruguayo para el 2025.

“Es muy factible que el Peruano Christian Cueva juegue en el fútbol uruguayo”, informó el periodista de ese país, Mauro Mas en sus redes sociales.

Recordemos que, hace unos meses, ya se había vinculado a 'Cuevita' con clubes del certamen charrúa, por recomendación directa de Jorge Fossati, técnico de la selección peruana.

Christian Cueva quiere volver a la selección peruana

En una entrevista con Radio Exitosa, Christian Cueva admitió que el año 2024 no fue bueno para él debido a la lesión que le impidió rendir al máximo nivel. A pesar de ello, enfatizó su deseo de regresar a representar a la selección peruana.

"Con la selección es algo que en este último tiempo no se me ha dado, tuve una lesión el año pasado. Este año no tuve mucha continuidad, no tuve mucho fútbol. Creo que es un tema muy pendiente porque yo quiero ayudar siempre a mi selección. Lo que más amo es jugar por mi Selección y defender a mi país", declaró

Asimismo, se refirió al sistema de juego de Jorge Fossati con la Bicolor. "Los jugadores tienen que estar acoplados a cualquier funcionamiento que pida un entrenador, no todos tienen la misma idea de juego. Son temas que internamente, entre jugador y comando técnico, se hablará para fortalecer", añadió.

Números de Christian Cueva con Cienciano

En el equipo de Cienciano, el talentoso mediocampista nacional disputó un total de 8 encuentros en el Torneo Clausura 2024. Durante estos partidos, 'Aladino' logró anotar un gol, sin embargo, no registró ninguna asistencia.

Según la información proporcionada por el portal Transfermarkt, el volante de 32 años tiene una cotización actual de 350.000 euros, lo cual representa uno de los valores más bajos de su carrera en los últimos años.