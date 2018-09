UFC 228: Brutal 'Knock Out' por parte de Geoff Neal [VIDEO]

¿Será el 'Knock Out' del año? Geoff Neal nos regaló una impactante patada en el UFC 228. Fue tan brutal que todos los espectadores no dudaron en levantarse de sus asientos para aplaudir al peleador. 'Manos de acero', como es conocido Geoff, tuvo un debut de ensueño.

Corría el 1':23'' cuando Geoff Neal realizó una patada a la cabeza de su rival, Frank Camacho, dejándolo inconsciente en apenas segundos. El golpe fue tan brutal y perfecto que no dejó duda alguna de su victoria, sumando así su décima pelea ganada, desde que llegó a la profesional.

Geoff Neal, de origen estadounidense ya sabe lo que es ganar un duelo por KO, en su historial figura, con el de ahora, seis de ellos. 'Manos de acero' peleó ante Frank Camacho por la categoría Welter en el UFC 228 como parte de las preliminares del evento principal, donde destaca el enfrentamiento entre Tyron Woodley y Darren Till.

Ambos luchadores llegaron a la pelea con estadísticas totalmente diferentes, mientras Geoff Neal llevaba un 9-2-0; Frank Camacho, por otro lado, era el gran favorito por sus 27 ganadas, 7 perdidas y cero empates. El primer round fue muy parejo donde ambos no se dieron espacios mientras que, en el segundo, 'Manos de acero' sacó un latigazo desde su pierna.

La reacción de las redes sociales fue única: "Brutal". SportsCenter, por otro lado, se refirió al KO como "¿La patada del sueño?". Geoff Neal mandó a dormir a su rival y a continuación podrás ver el video, para que saques tus propias conclusiones sobre si debe ser considerado el KO del año o no.

Goodnight! 👀 Geoff Neal with a brutal KO kick to end the fight! pic.twitter.com/tR8vB9hckt