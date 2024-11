Este viernes 15 de noviembre, la selección peruana se enfrentará a Chile en el Estadio Monumental por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Una nueva edición del Clásico del Pacífico nos espera y esta vez ambos llegan con la misma urgencia: revivir en la tabla de posiciones. Es una prueba de fuego para los técnicos, sobre todo, para Ricardo Gareca, quien pierde el respaldo partido tras partido.

El 'Tigre' tiene a la 'Roja' en la última casilla, aún no consigue su primera victoria oficial y el tiempo se le agota. En su duelo ante Perú, tendrá que ir por todo si quiere seguir en el banquillo. "Una derrota dolorosa le pondría una lápida al proceso de Gareca", asegura el periodista Javier Zamorano de Biobio Chile.

—En Chile, ¿cómo analizan a la selección peruana en un contexto tan complicado para ambos: últimos en la tabla de las Eliminatorias?

—Hoy prácticamente son rivales directos. Las dos selecciones vienen bastante mal. Pareciera, en la previa, que el partido va a ser clave para definir quién podría ser incluso el último de las Eliminatorias. Es un partido muy importante para Chile porque podría ser o el puntapié inicial para una remontada épica para seguir peleando por un cupo al Mundial o una derrota creo que sería ya catastrófica para el proceso de Gareca y para Chile. En ese escenario, creo que el partido con Perú no va a ser para nada fácil. Para Chile ningún partido ha sido fácil, es una selección que viene muy complicada, que viene muy capa caída y sin dudas que será un partido muy complicado porque es un rival directo.

—Tal como mencionas, Chile viene muy complicado en este proceso eliminatorio, ¿qué es lo que más le preocupa de la selección peruana?

—Lapadula, sin duda. Pese a que en el último tiempo con Perú no viene sumando tanto, es sin duda la principal arma que va a tener Perú para el ataque en ese partido. Últimamente, la defensa de Chile y los partidos que ha disputado el último tiempo, por ejemplo, la derrota bastante dolorosa en Colombia o lo que se perdió en Argentina también, el punto más bajo viene siendo la defensa, por ahí ha cometido muchos errores que finalmente ha permitido al equipo rival marcarle goles a la selección. Lapadula y Guerrero son dos nombres de pes. Por más que tal vez no tengan un buen presente, estar con la selección sin duda que les da un ingrediente diferente.

—Perú atraviesa un panorama similar e incluso, en los últimos días, la situación se agravó por la detención de Agustín Lozano, presidente de la FPF, por presuntamente liderar una organización criminal. ¿Qué se habla en Chile sobre esta situación?

—Publicamos un reportaje bastante extenso con esa situación porque también salpica un poco en nuestro país, lo que se habla de estos negocios que habría incurrido el presidente de la Federación. Tiene mucha relación con nuestro país porque con algunos empresarios de por acá. Creo que sí podría (influenciar) porque acá cada vez que a la selección le ha tocado enfrentar partidos importantes y hay cosas que se comentan, por ejemplo, de la ANFP, eso también se notaba en un partido de la selección. Si en Perú se lo toman de una forma similar, como ha ocurrido acá con otros temas similares, creo que sí podría afectar a la selección porque está el ruido del dirigente. Creo que sin duda que podría afectar.

—Ahora hablemos de Ricardo Gareca, ¿cómo calificas hasta el momento su trabajo con Chile luego de estar últimos en la tabla de las Eliminatorias?

—Yo considero que está muy al debe lo que lo que ha hecho Gareca con la selección. Empezó muy bien, le dio una vuelta de página muy importante después de lo que había sido la selección con Eduardo Berizzo, nos ilusionamos todos cuando lo vimos jugar en los amistosos ante Francia y Albania. Sin embargo, cuando llegó el tema de la Copa América y ya después las Eliminatorias, Chile ha estado muy al debe (...) Lo que yo creo que ha ensuciado el proceso de Gareca han sido las decisiones que lo han hecho contradecirlo un poco. Empezó con jugadores jóvenes, después empezó jugando con algunos referentes, hay jugadores que llamó y luego no.

—Creo que esos cambios lo hacen ver desde afuera un poco perdido al entrenador. Creo que le ha hecho perder mucho respaldo, lo ha hecho perder mucho piso y por lo mismo hoy esta doble fecha es vital. O sea, lo que nosotros sabemos es que el compromiso con la ANFP es decir: 'Yo aquí hago 6 puntos o al menos 4 puntos o sino, el proceso está terminado'. Obviamente algunos siguen por ahí creyendo en lo que puede hacer con esta selección, pero lamentablemente los últimos resultados dicen lo contrario y por lo mismo este partido con Perú y también el partido con Venezuela son cruciales para la continuidad del 'Tigre'. Insisto, el partido con Perú creo que va a ser la principal prueba de fuego, porque tener una derrota dolorosa como fue, por ejemplo, la que vivimos en Colombia o en Argentina, con una selección jugando u ofreciendo muy poco, creo que le pondría una lápida al proceso de Gareca".

—Si hablamos de Gareca, es inevitable no hablar de Arturo Vidal. El volante recibió el llamado tras ser campeón con Colo-Colo, ¿cómo se tomó esta noticia en Chile luego de las polémicas entre ambos?

—Bueno, sin duda de que fue sorpresivo. Vidal en los últimos partidos de de la selección ha sido bastante crítico. Bueno, obviamente aprovechando las pausas de que no estaba jugando con los golpes y estaba más al margen de la selección. Le gustan las redes sociales, bueno, tuvo críticas bastante duras para para Gareca y para algunos jugadores. Entonces, sin duda que fue una sorpresa. Ahora, analizando cómo viene jugando en Colo-Colo, sin duda de que el lugar lo tiene ganado, creo que hoy Vidal es una de las figuras del campeonato pese a su edad. Tiene bien ganado su lugar en la selección. Vidal sabe bien a lo que va. Es un partido ideal para que pueda ser titular y capitán.

—¿Cómo ha sido esa relación entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca tras su primer entrenamiento juntos?

—No fue Gareca el que habló en un principio con él, sino fue uno de sus colaboradores. Vidal obviamente no dudó en decir sí, pese a que estaban los festejos del título de Colo-Colo. Creo que no va a ser una relación muy cercana porque Vidal fue muy crítico con Gareca en su momento, creo que no va a llegar como el Vidal que conocemos, como el gran referente o el que quiere abarcar todo, sino que también tiene que conocer su lugar. Un rol un poco más como el referente, para ayudar a los que van a estar ahí y obviamente con lo que él transmite. La relación con Gareca no creo que vaya a ser muy cercana, pero no creo que no puedan hablar o conversar.

—Hemos hablado de distintos temas. Con respecto al partido en sí, ¿qué jugadores de Chile crees que podría llevar peligro en el arco de la selección peruana?

—Bueno, considerando la nómina que se ha conocido hasta que podría ser la oncena titular de Gareca. Bueno, con Vidal de titular, el medio campo junto con Echeverría y Diego Valdés. En ataque, Alexander Aravena y Eduardo Vargas. Creo que Vidal es un jugador ya consagrado en la selección, siempre ha sido protagonista en los partidos con Perú. Considerando el esquema de Gareca, creo que Valdés va a tener una buena oportunidad de desequilibrar y ganarse el puesto de titular. Creo que Alexander Aravena lo viene haciendo bien en Brasil y podría ser titular.

— La última, ¿qué esperas ver de Chile en el Estadio Monumental ante la selección peruana?

—Considerando los nombres que eligió Gareca, las bajas que también tuvo, creo que va a ser una selección que, a diferencia de los últimos partidos, va a intentar ser protagonista. Sabe que esta doble fecha ya es es crucial. Perder puntos con Perú y con Venezuela ya sería catastrófico para la selección, así que espero que sea una selección que busque ser protagonista, que vaya en busca del arco rival, y que obviamente pueda traer los puntos. Está difícil obviamente, pero considerando las últimas páginas de la selección, creo que vamos a ver un equipo un poco diferente, que va a salir a jugarse el todo por el todo ante Perú y Venezuela. Insisto, sumar seis puntos puede marcar un antes y un después en este proceso.