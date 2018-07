PSG ganó por 3-2 a Atlético de Madrid en la International Champions Cup [RESUMEN]

Paris Saint-Germain logró vencer a último minuto a Atlético de Madrid por la International Champions Cup 2018. El equipo español logró empatar a los franceses, pero a los 93’ recibieron un gol para decretar el 3-2 en el estadio Nacional de Singapur.

El primer tiempo fue más calmado, aunque con presión de los parisinos sobre el arco del español Alberto Adán. Tras un intento previo, el galo Christopher Nkuku, de 20 años, anotó a los 32’ para darle la victoria momentánea al PSG.

La fiesta de goles llegó en el segundo tiempo. Tras una asistencia de Timothy Weah, Moussa Diaby, de 19 años, puso el 2-0 a los 71’. La derrota de Atlético de Madrid parecía cantada, pero su perseverancia terminó en empate.

A los 75’, Víctor Mollejo anotó el gol del descuento. La esperanza permanecía, hasta que Borja Garces, a los 86’, le pegó al balón y este impactó con el mediocampista francés Antoine Bernede para que termine en autogol. 2-2 y todo indicaba que podían ir a penales.

No obstante, a último minuto, Virgiliu Postolachi recibió un pase de Jean Bahebeck para decretar el 3-2.

Con la victoria, PSG cierra su participación en la International Champions Cup con una victoria, después de perder en sus dos partidos anteriores. A Atlético de Madrid aún le queda un encuentro, contra Inter de Milán el 11 de agosto.

Minuto a minuto

93' Final del partido. Ganó el PSG por 3-2 en la International Champions Cup.

93' ¡Gol de PSG!

Virgiliu Postolachi anota para que los parisinos ganen 3-2.

90' El árbitro indica que se jugarán 3 minutos más.

86' ¡Autogol del PSG!

Bernede chocó con el balón disparado de Borja Garcés e hizo un tanto en su propio arco.

85' ¡Otra vez intentó Atlético de Madrid! Trapp atrapó el balón.

81' Tiro de esquina para el Atlético de Madrid. Tras un centro, el colchonero Mikel Carro le pegó al balón, pero terminó desviado.

76' ¡Gol de Atlético de Madrid!

Víctor Mollejo anota el descuento. Los colchoneros mantienen la esperanza.

72’ ¡Gol de PSG!

Diaby lo volvió a intentar y anotó el segundo del equipo parisino. Ganan 2-0.

67’ ¡Diaby del PSG le dispara al balón y choca con el palo!

64’ Atlético de Madrid realiza diversos cambios en su oncena.

63’ Tiro del PSG y detiene el guardameto colchonero Adán

62' Vietto (Atlético de Madrid) Remató desde fuera del área, pero el balón se perdió por arriba del arco.

59’ Sale Mbe Soh del PSG. Se encuentra lesionado.

56’ ¡Weah (PSG) dispara y él arquero Adán detiene el remate cruzado!

55’ ¡Gameiro dispara y Adán detiene el balón!

52’ Weah aprovechó un error del arquero y la defensa del Atlético para generar peligro. Se salvan los colchoneros.

50’ Remate del Atlético de Madrid que termina por arriba del arco del PSG.

49’ Georgen del PSG se encuentra sentido en el campo de juego.

46’ Cambio en el PSG, la mayoría del equipo sale. Solo se queda el arquero Kevin Trapp y el defensa Stanley Nsoki.

Empezó el segundo tiempo.

45' Final del primer tiempo.

41’ ¡Cerca Vietto! El argentino pudo empatar el partido, pero la defensa rival sacó el balón en línea de meta.

32' ¡Gol de PSG!

Christopher Nkunku anotó con facilidad el primer gol del encuentro.

31’ Lo Celso manda un débil disparo que ataja tranquilamente Adán.

11’ ¡Otra vez! Gameiro estuvo solo contra Trapp y mandó el balón por arriba.

9’ ¡Cerca! Gameiro le mandó un centro a Correa. Sin embargo, el disparo del argentino lo detiene el guardameta Trapp.

5’ Ángel Di María le pegó al balón, pero el arquero Adán detuvo la pelota.

Empezó el partido de Atlético de Madrid vs. PSG.

Alineaciones del Atlético de Madrid vs PSG

Atlético de Madrid: Adán, Juanfran, Moya, Thomas, Olabe, Fandino, Rubio, Rodri, Correa, Vietto, Gameiro.

Paris Saint-Germain: Trapp, Nsoki, Diarra, Rimane, Kurzawa, Rabiot, Verratti, Dagba, Nkuku, Lo Celso, Di María.

El equipo español llega a este encuentro con una victoria por penales frente a Arsenal, mientras que el popular club francés, por más increíble que parezca, se presenta tras perder sus dos encuentros: el primero frente a Bayern Munich, por 3 a 1, y el segundo, 5 a 1, contra Arsenal.

Horarios del Atlético de Madrid vs PSG

Costa Rica - 5:35 a.m.

México - 6:35 a.m.

Perú - 6:35 a.m.

Colombia - 6:35 a.m.

Ecuador - 6:35 a.m.

Panamá - 6:35 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 7:35 a.m.

Bolivia - 7:35 a.m.

Chile - 7:35 a.m.

Paraguay - 7:35 a.m.

Venezuela - 7:35 a.m.

Argentina - 7:35 a.m.

Uruguay - 7:35 a.m.

España - 12:35 p.m.

Canal del Atlético de Madrid vs PSG

Perú - DIRECTV Play Deports y DIRECTV Sports Perú.

Argentina - DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina

Chile - DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Colombia - DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Francia - beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania - DAZN, Sport1 Germany, OneFootball y Sport1 + Germany.

Italia - SKY Go Italia y Sky Sport Serie A.

España - Movistar+, LaLiga TV, beIN LaLiga y beIN Sports Connect España.

Inglaterra - Premier Sports.

Estados Unidos - ESPN+, ESPN Deportes Radio, ESPN Deportes, ESPN y ESPN Deportes+.

Uruguay - DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela - DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs PSG

Atlético de Madrid: Adán; Juanfran, Tachi, Aitor, Solano; Correa, Thomas, Rodri, Vitolo o Joaquín; Vietto y Gameiro.

PSG: Buffon; Mbe Soh, Rimane, Nsoki; Lass Diarra, Bernede, Rabiot, Nkunku, Dagba; Weah, Toufiqui.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Atlético de Madrid vs PSG?

Si quieres seguir en Internet el Atlético de Madrid vs PSG, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.